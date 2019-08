Politica



Eventi, Ciardetti e Giuntoli: "Dimostrato linearità operato amministrazione"

giovedì, 8 agosto 2019, 20:11

di eliseo biancalana

I consiglieri comunali Pilade Ciardetti (Sinistra con) ed Enzo Giuntoli (Pd) commentano l'esito dell'ultima seduta della commissione garanzia e controllo che ha esaminato gli atti autorizzativi per il Rally Città di Lucca e per il Summer Festival:

"Questa mattina la commissione controllo e garanzia ha esaminato gli atti autorizzativi per il Rally Città di Lucca e per il Summer Festival - scrivono i consiglieri -. Due eventi di grande interesse per la città, in grado di attrarre un vasto pubblico, con un ritorno importante sia in termini di indotto economico che di visibilità. La commissione, richiesta dal consigliere Bindocci, ha dimostrato (se ce ne era bisogno) la linearità dell'operato dell'amministrazione comunale nella procedura che ha autorizzato le due manifestazioni. Nel caso della 54esima edizione del Rally, la giunta con una delibera di indirizzo del 19 luglio scorso ha espresso la volontà di limitare gli eventi motoristici in centro storico e sulle Mura urbane, mantenendo tuttavia in essere alcune manifestazioni di particolare rilievo nazionale e internazionale e, fra queste, rientra il Rally Città di Lucca. Trattandosi di un evento temporaneo e non invasivo che utilizza strutture leggere l'amministrazione comunale ha rilasciato il permesso per l'occupazione del suolo pubblico, in linea con quanto già fatto, senza tanti problemi, negli anni scorsi dall'Opera delle Mura. Naturalmente non ci sarà nessun problema da parte dell'amministrazione di avere un confronto con la sovrintendenza anche su queste questioni. Nel caso del Summer Festival e dell'occupazione dell'ex Balilla per i due concerti di Ennio Morricone ed Elton John, come ogni anno l'amministrazione comunale ha rilasciato l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, subordinato al parere della soprintendenza, la quale ha dato il proprio assenso con la previsione di ripristino dell'area entro il 27 luglio. Dopo il concerto del 7 luglio è iniziata una interlocuzione fra la soprintendenza, il Comune, Lucca Crea e la Di and Gi e, in una riunione del 25 luglio in soprintendenza, è stata presa collegialmente la decisione di lasciare lo stabilizzato sull'area dell'ex Balilla fino al termine dello svolgimento di Lucca Comics and Games, prevedendo nel frattempo un intervento di mitigazione sul quale sta attualmente lavorando Lucca Crea. Quindi il tavolo con la soprintendenza è ancora aperto sia per l'immediato (Comics) sia per il futuro uso del Campo Balilla. L'amministrazione comunale ha un'idea di città, quella che vede Lucca crescere e consolidare i suoi più importanti eventi, nel rispetto del proprio patrimonio storico, artistico e culturale e nella costante ricerca di un equilibrio fra le varie esigenze che compongono il tessuto cittadino".