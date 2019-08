Politica



Fdi, Marcheschi commissario per la provincia di Lucca

giovedì, 8 agosto 2019, 15:48

A seguito delle dimissioni di Marco Chiari dal ruolo di Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sentito il coordinatore regionale Francesco Torselli, ha provveduto a nominare Paolo Marcheschi commissario del partito per Lucca e provincia.

Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, sarà coadiuvato da due vice-commissari: Marco Chiari e Vittorio Fantozzi.

“Accolgo con orgoglio la fiducia riposta in me dal Presidente Giorgi Meloni – dichiara Paolo MARCHESCHI neo commissario - e sono convinto che con il lavoro svolto in questi anni dal gruppo dirigente e dai nuovi e continui innesti che Fratelli d’Italia sta facendo, faremo un ottimo lavoro per la crescita complessiva della presenza di Fratelli d’Italia a Lucca e Provincia che restano una delle Province più favorevoli al centrodestra”.

“Per gli obbiettivi prestigiosi che si attende Giorgia Meloni – continua - è necessario allargare il partito a chi ha le stesse ambizioni di vittoria e di crescita che ha Fratelli d’Italia. Sempre più elettori in Toscana dimostrano con i loro voti che c’è esigenza di governi locali e regionale di centrodestra, e noi dobbiamo dimostrare che siamo preparati e pronti. Fare squadra non è quindi uno slogan ma un dovere”.