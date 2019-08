Politica



Il centrodestra: "Incontro positivo con la Soprintendente, persona leale. E ora serve un tavolo di confronto"

giovedì, 1 agosto 2019, 17:37

"Amore per la città di Lucca". È questa l'impressione avuta dai gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra che questa mattina (1 agosto) hanno incontrato il Soprintendente della provincia di Lucca e Massa Carrara, Angela Acordon. "L'appuntamento - spiegano gli esponenti dei gruppi consiliari di centrodestra - si è svolto per stabilire un sereno rapporto istituzionale con l'ente. Innanzitutto la Soprintendente ha rassicurato sul fatto che non vuole mettere a rischio le manifestazioni, come si è tentato invece di far capire da altri, ma che chiede semplicemente maggiore programmazione. Siamo altresì rimasti colpiti dalla forza di volontà che la dottoressa Acordon ci ha trasmesso nel voler perseguire un percorso volto al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale, ma anche al tempo stesso proiettato a far crescere, appunto, le iniziative che proiettano Lucca a livello internazionale". Liste civiche e partiti di centrodestra intanto lanciano l'idea di un tavolo di confronto tra Soprintendenza e Comune, allargato eventualmente anche ad altri enti, per evitare incomprensioni. "Solo in questo modo - conclude la nota delle opposizioni - si puo' pensare di trovare una sintesi tra le varie esigenze. Infine i gruppi consiliari di centrodestra, durante l'incontro, hanno espresso solidarietà alla Soprintendente, fatta oggetto nelle ultime settimane di spiacevoli attacchi da parte dell'amministrazione comunale di Lucca".