Politica



Impianti sportivi dell'Acquedotto, altro attacco di Barsanti: dopo venti giorni il Comune non ha ancora fatto togliere i rifiuti

sabato, 10 agosto 2019, 20:14

"Dopo venti giorni dal lavoro di pulizia effettuato dai militanti di CasaPound agli impianti sportivi dell'Acquedotto, i rifiuti, organici e non, si trovano sempre al solito posto". A denunciarlo è il consigliere comunale Fabio Barsanti, tornato sul luogo a documentare con un altro video.



"Dopo numerose segnalazioni sono tornato agli impianti sportivi dell'Acquedotto - dichiara Barsanti in una nota - e ho trovato una brutta sorpresa: i rifiuti sistemati su un lato dell'ingresso, frutto del lavoro di pulizia effettuato dai militanti di CasaPound, si trovano sempre lì. Anche l'eternit, bonificato e messo in sicurezza attraverso un'apposita procedura, si trova ancora al solito posto. Tutto questo nonostante telefonate e mail a Sistema Ambiente, video di denuncia e comunicati comparsi sui giornali; una cosa abbastanza sconcertante."



"Lo scarso interesse dimostrato dall'Amministrazione verso la manutenzione di questi impianti - continua il Consigliere comunale - traspare come non mai in questo caso. Nemmeno la volontà, da parte degli assessori preposti, di sollecitare Sistema Ambiente per raccogliere e smaltire un lavoro fatto in modo volontario da un'associazione, ma che avrebbe dovuto fare il Comune stesso. Peggio di così non si può."