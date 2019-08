Politica



In corso la definizione del nuovo regolamento sulle postazioni personalizzate per disabili

venerdì, 2 agosto 2019, 18:32

Sarà pronto per l'autunno il regolamento comunale sulle postazioni personalizzate per i disabili. Lo scrive il consigliere comunale Pilade Ciardetti,presidente commissione sociale del comune di Lucca.

"L'amministrazione Tambellini, che nei giorni scorsi si è confrontata con le associazioni appartenenti al tavolo sulle disabilità, convocato proprio per discutere come dovrà essere il nuovo regolamento - scrive Ciardetti -. L'assessore Celestino Marchini e il comandante della Polizia Municipale, Maurizio Prina hanno illustrato la questione stalli gialli e la riserva di alcuni di essi a cittadini con disabilità che ne debbono avere specifico diritto in base a un regolamento che appunto l'ufficio sta predisponendo. Secondo la legge, i criteri generali per ottenere l'assegnazione personalizzata sono la certificazione di disabilità, la patente speciale e l'auto modificata per disabili. Viene escluso automaticamente chi abbia posto macchina o garage proprio. Ma l'applicazione dei criteri non potrà comunque essere rigida: nell'assegnare lo spazio personalizzato si terrà infatti conto anche dell'autonomia della persona disabile. Durante il tavolo è emerso chiaramente come la disabilità non riguardi solo aspetti fisici, ma anche quelli sensoriali o psichici. Chi deciderà dunque sull'assegnazione? Spetterà a una commissione apposita, composta dal comandante della Municipale, da un funzionario, da un medico di medicina legale e da un rappresentate delle associazioni per disabili che resterà in carica fintanto che non verrà eletto il garante delle persone con disabilità. Nel prossimo incontro del "tavolo" verrà scelta dai presenti la persona che entrerà a far parte della commissione. La commissione dovrebbe essere garanzia di un lavoro serio e che risponda alle esigenze delle persone con disabilità con correttezza e equilibrio, nella consapevolezza che ogni caso trattato è unico. Nell'occasione il comandante Prina ha ricordato che, in ogni caso, i disabili possono parcheggiare dove trovino posto, purché l'auto lasciata in sosta non crei problemi alla viabilità. L'assessore Marchini ha invece aggiunto che il regolamento terrà conto delle esperienze di altre città. Il tavolo disabilità serve appunto a mettere insieme, unire e portare avanti obiettivi e temi sentiti da tutti. Non c'è nessuno che vince o che perde o che "canta vittoria", perché la missione è la stessa per tutti i componenti del tavolo: superare le barriere, non solo architettoniche, ma anche culturali che ancora creano problemi al mondo delle persone con disabilità".