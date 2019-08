Politica



Inserire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle nuove generazioni in Costituzione: anche a Lucca parte la raccolta di firme

giovedì, 8 agosto 2019, 14:09

Equità tra le generazioni, sviluppo, sostenibilità e tutela dell'ambiente sono temi che è giusto opportuno inserire nella nostra Costituzione.

Ne è convinta la campagna "figli costituenti": la raccolta di firme che, in tutto il Paese, si sta sviluppando per proporre una legge di iniziativa popolare, che mira a inserire negli articoli 2 e 9 della Carta costituzionale dei riferimenti precisi in tal senso.

Anche a Lucca, su iniziativa di alcuni cittadini, si avvia la sottoscrizione: il primo appuntamento è per domani (venerdì 9 agosto), dalle ore 17 alle ore 19 in via Beccheria, nel Centro storico; a partire da settembre, saranno poi organizzati ulteriori punti di raccolta ed iniziative.

Nello specifico, nell'articolo 2 della Costituzione, la proposta di legge mira ad inserire il riferimento diretto alle generazioni future, tra i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale richiesti dalla Repubblica. Inoltre, prevede un impegno preciso per promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nell'articolo 9 della Costituzione, infine, la proposta si pone l'obiettivo di far riconosce e garantire la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale.

Per prendere contatti con le persone che a Lucca hanno rilanciato l'iniziativa, si può inviare una mail a figlicostituentilucca@gmail.com.