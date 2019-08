Politica



Bindocci (M5S): "Scuole comunali si faccia immediatamente chiarezza con una commissione d'indagine"

sabato, 31 agosto 2019, 10:26

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale del movimento 5 Stelle interviene sui presunti abusi edilizi nelle scuole comunali emersi a seguito degli articoli della Gazzetta di Lucca:

Leggiamo con estrema preoccupazione quanto scritto su un giornale on line riguardo presunti abusi edilizi che sarebbero avvenuti in edifici pubblici ospitanti scuole comunali. Da quanto si evince dall'articolo sarebbero interessati gli edifici scolastici di Balbano, Ponte a Moriano, San Marco, San Pietro a Vico, Saltocchio, San Concordio, Vallebuia, Sant'Angelo in Campo, Nozzano, Picciorana, San Cassiano a Vico, Tempagnano, Santa Maria a Colle, Mutigliano, Sant'Anna e Sorbano del Vescovo.

Crediamo che ci siano anche altri problemi, su cui abbiamo fatto interrogazione ed avuto una risposta che vogliamo approfondire, e per questo ho chiesto un incontro con l'assessore e il dirigente che dovrebbe tenersi lunedì mattina.

Tutto questo dire, non dire, riguardo temi sensibilissimi come le scuole pubbliche non è tollerabile.

Per questo, al di là dei passi che l'amministrazione vorrà fare per difendere la correttezza del proprio operato, non escludiamo la richiesta di dedicarci una serie di sessioni della Commissione Lavori Pubblici per capire il da farsi, mentre di un'apposita commissione d'indagine, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Consiglio Comunale che chiarisca invece cosa sia successo e fughi ogni possibile dubbio o proceda a termini di legge qualora fossero veramente riscontrati situazioni scorrette.

Riteniamo che un chiarimento definitivo della situazione scuole comunali si nell'interesse di tutti, alunni, genitori ed anche della Prof.ssa Buonriposi che oltre ad essere consigliere comunale è anche provveditore agli studi e quindi doppiamente coinvolta.

Qualora l'amministrazione stessa non si renda disponibile concretamente a chiarire, presenteremo con una mozione urgente la richiesta di tali commissioni per chiarire definitivamente la situazione dei plessi scolastici comunali, non è questo un tema su cui si possa transigere, specie a poche settimane dalla riapertura delle scuole.