Martinelli e Testaferrata: “Su Bibbiano Tambellini esprima parole di condanna senza se e senza ma”

giovedì, 8 agosto 2019, 15:45

“Su Bibbiano Tambellini esprima parole di condanna senza se e senza ma”. Alzano la voce i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata alla luce delle dichiarazioni del primo cittadino di Lucca sui fatti accaduti in provincia di Reggio-Emilia. Tambellini – aggiungono i consiglieri di centrodestra- fa bene a condannare chi ha stupidamente imbrattato Lucca con adesivi che richiamano a Bibbiano ma serve che altrettanto e con parole chiare si dissoci e condanni chi, come sembra, aveva lo scopo di allontanare i bambini dalle famiglie naturali e ricollocarli in affido retribuito ad amici e conoscenti. In merito a quanto avvenuto in Emilia Romagna –attaccano Martinelli e Testaferrata- sembra emergere come la sinistra che da anni si presenta come rappresentante unica del mondo del sociale non sempre è stata così attenta e accurata. Le vicende gravissime che stanno venendo alla luce dall’indagine “Angeli e Demoni” ci impongono di tenere i riflettori puntati sulla questione degli affidi e di prendere immediatamente provvedimenti affinché mai più accadano fatti simili. Per queste ragioni – concludono Martinelli e Testaferrata- e’ utile a tutta la comunità lucchese sapere quali iniziative intenda prendere Tambellini, nell’ambito delle sue competenze e di concerto anche con gli altri enti, per garantire maggiori controlli