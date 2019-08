Politica



Martinelli e Testaferrata: "Tambellini ritiri l'adesione di Lucca alla Rete Ready"

martedì, 6 agosto 2019, 09:50

La richiesta arriva dai consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata che da sempre si battono per temi sensibili rivolti al rafforzamento dei diritti della famiglia naturale a seguito dell'approvazione della giunta Tambellini della deliberazione n. 173 avente ad oggetto l'adesione alla carta d'intenti Rete Ready, rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.



"Dietro questa rete ci sono le organizzazioni lgbt –aggiungono Martinelli e Testaferrata –e vengono proposti modelli di indottrinamento nelle scuole volti anche a normalizzare pratiche vietate dalla legge italiana, come l'utero in affitto e le adozioni gay".



"Il Comune di Lucca- propongono Martinelli e Testaferrata- per educare al rispetto delle diversità basta che si attenga a quanto scritto all' articolo 3 della Costituzione che sancisce la pari dignità sociale di ogni cittadino a prescindere dall'etnia, dal sesso e dal credo religioso".



"Non serve quindi – attaccano Martinelli e Testaferrata – che la giunta Tambellini sostenga iniziative dal sapore ideologico promosse dalla Rete ready che vanno nella direzione di esautorare il ruolo educativo delle famiglie promuovendo una visione dell'identità completamente svincolata dal sesso biologico di nascita".



"Riteniamo grave che lucca con una delibera di giunta e senza aprire un dibattito in consiglio comunale – concludono Martinelli e Testaferrata – abbia aderito alla rete ready proprio mentre molti altri comuni d'Italia stanno uscendo da questo circuito".