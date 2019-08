Politica



Martinelli: “Via Martiri delle Foibe è una foresta”

venerdì, 30 agosto 2019, 19:03

“Via Martiri delle Foibe è una foresta”. Lo dichiara il consigliere Marco Martinelli impegnato su sollecitazione dei cittadini in una serie di sopralluoghi nel territorio del comune di Lucca. "I cittadini - aggiunge Martinelli - mi segnalano che questo degrado è presente non da ora ma da diversi mesi. Purtroppo l’abbandono dell’ambiente in cui viviamo è diventata una prerogativa costante dell’amministrazione Tambellini. Tutto questo ha dell’incredibile anche in considerazione dell’enorme flusso di denaro che arriva nelle casse comunali da una tassazione altissima apportata da questa giunta di sinistra che evidentemente considera i cittadini e titolari di attività solo come bancomat".