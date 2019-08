Politica



Massimiliano Bindocci, essere o non essere... nella merda: questo è il problema

giovedì, 22 agosto 2019, 14:12

di aldo grandi

In questa città dove il principale sport praticato è godere delle disgrazie altrui, ci sono persone che, specialmente in certi ambienti, si stanno scompisciando dalle risate. E sapete perché? Ve lo spieghiamo noi. Mentre a Roma il presidente della Repubblica centroafricana Sergio Mattarella - presidente non voluto né gradito da chi si definisce italiano senza se e senza ma - pare stia per affidare, contento come una Pasqua, il Governo ad un inciucio Pd-5Stelle con l'obiettivo di spazzare via il sovranismo e la volontà del popolo, a Lucca c'è un consigliere comunale di opposizione, Massimiliano Bindocci, che sta attraversando momenti di indubbia preoccupazione.

Immaginiamo, infatti, che cosa accadrebbe se dovesse, come è, ormai, pressoché certo, sorgere un Governo schifoso e traditore quant'altri mai, forse anche più di quello di Renzi e Gentiloni, formato da chi ha perso le ultime due elezioni, ossia gli ex comunisti e chi le perderebbe se si andasse a votare ora, ossia i grullini di questo sfasciato stivale.

Cosa succederebbe, in sostanza, a Palazzo Santini, dove fino ad oggi il Bindocci, ex sindacalista Cgil passato poi alla riformista Uil e, politicamente, ai pentastellati, ne ha dette e fatte di cotte e di crude contro la giunta Tambellini che più di sinistra di com'è non potrebbe essere? Ricordiamoci che Bindocci è stato, addirittura, espulso dall'aula consiliare per aver risposto in malo modo a Chivas Regal, al secolo Francesco Battistini, presidente del consiglio comunale. Ma Bindocci non ne ha passata una a questa amministrazione, rompendo sistematicamente i coglioni una seduta sì e l'altra pure, dimostrando di essere non solo tra i più agguerriti, ma anche tra i più indipendenti e onesti con il proprio mandato.

Che cosa farà, dunque, il Nostro qualora Pd e pentastellati dovessero formare un nuovo governo immondizia? E' una domanda che rivolgiamo direttamente a lui chiedendogli se si dimetterebbe o se, al contrario, diventerà lingua in bocca con Tambellini e la sua truppa. Ci viene in mente un'altra regina del ballo, Donatella Buonriposi, partita da destra e finita, poi, dopo aver preso per il culo buona parte dei sostenitori della sua lista, tutta a sinistra nell'area contigua a quella verniciata di rosso di palazzo dei Bradipi.

Prepariamoci alla farsa e a una guerra civile non combattuta, per fortuna, nelle strade, ma certamente partecipata da chi, giustamente, non è disposto ad accettare di vedere ancora una volta la volontà popolare calpestata da questa massa di dilettanti senza arte né parte. A proposito, a Barga, nel castello del feudatario, c'è il Matteo Renzi che ha ancora la faccia di insegnare come far politica ai ragazzi delle scuole... elementari. Al peggio non c'è mai fine e per quanto riguarda il peggio, occhio alla sostituzione etnica che ripartirà alla grande, allo ius soli che diventerà legge dello stato devastante e, infine, all'abolizione dei decreti sicurezza cosicché cani e porci torneranno a fare i propri comodi. A proposito, che ne pensano carabinieri e polizia, risollevati spiritualmente e sostanzialmente dal ministro Salvini e destinati, adesso, a tornare nuovamente carne da macello per quella classe politica di sinistra che li ha sempre disprezzati?