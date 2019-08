Matteo Salvini attacca il vescovo Paolo

Altri articoli in Politica

mercoledì, 7 agosto 2019, 11:06

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sullo spettacolo, ritenuto di propaganda dell’ideologia gender, in programma al teatro del Giglio in occasione dei Comics per ribadire la sua netta contrarietà all’evento

martedì, 6 agosto 2019, 20:35

Mancava solo Giorgino, tra gli esponenti della Sinistra religiosa e, improvvisamente, convertitasi al cattolicesimo di papa Bergoglio. Domanda: ma Bergoglio rompeva così i coglioni ai governanti anche durante la dittatura dei generali in Argentina nel 1976? Accettiamo contributi

martedì, 6 agosto 2019, 18:12

Quando non ci sarà più posto all'inferno i morti torneranno sulla terra. Quando non ci sarà più posto in carcere né per le strade di questo disgraziato stivale, cani e porci si riverseranno a casa Bergoglio (magari), da Tambellini e in arcivescovado

martedì, 6 agosto 2019, 15:35

È l'invito che il consigliere comunale di CasaPound fa a Monsignor Giulietti, dopo la sua presa di posizione, assieme a quella del Sindaco Tambellini, contro il Decreto Sicurezza bis approvato nella serata di ieri dal Senato

martedì, 6 agosto 2019, 12:08

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sull’episodio che ha visto protagonista un cittadino ghanese che è andato in escandescenze negli uffici della questura di Lucca

martedì, 6 agosto 2019, 09:50

La richiesta arriva dai consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata che da sempre si battono per temi sensibili rivolti al rafforzamento dei diritti della famiglia naturale a seguito dell'approvazione della giunta Tambellini della deliberazione n. 173 avente ad oggetto l'adesione alla carta d'intenti Rete Ready