Politica



Minniti (Lega): “A San Concordio è in atto un sacco edilizio”

giovedì, 1 agosto 2019, 08:50

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sul consiglio comunale aperto di ieri sera riguardante il tema dei Quartieri Social nell’area Gesam a San Concordio.

“La grave situazione che si è venuta a creare nel quartiere – esordisce - è frutto dell’ipocrisia e dell’insipienza che hanno sempre caratterizzato l’amministrazione Tambellini”.

“Insipienza – spiega - poichè in fatto di lavori pubblici l’amministrazione ha sempre brancolato nel buio senza seguire una precisa visione strategica con scelte sciagurate come quella di far passare i Tir sotto le mura per fare si e no qualche nuova rotonda tanto per gettare fumo negli occhi dei cittadini dando l’impressione di fare qualcosa.

Ipocrisia perché i lavori pubblici partecipati ovvero il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’amministrazione sono stati sempre sbandierati da Tambellini e soci per dimostrare la diversità e naturalmente la superiorità morale di una amministrazione così vicina ai cittadini tanto da coinvolgerli nelle scelte annullando le distanze tra cittadini stessi e palazzo. Salvo poi voltar loro le spalle se i cittadini manifestano opinioni contrarie a quelle del Sindaco”.

“Ed è proprio quello che è avvenuto a San Concordio – incalza Minniti - dove sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza hanno prima blandito i residenti facendo credere nelle numerose riunioni che avrebbero tenuto conto delle richieste facendo scelte condivise per poi decidere in modo autonomo e difforme. Il re è nudo e questo modo di fare dell’amministrazione Tambellini dimostra l’enorme presa in giro ai danni di tutti i lucchesi”.

“La piazza coperta – spiega -, il cosiddetto pensilone di via Consani è esteticamente orrendo, un mostro uguale in tutto e per tutto ad un distributore di benzina al quale manca soltanto lo spazzolone per il lavaggio delle auto. Vorrei sapere chi è stato il genio che ha progettato una simile mostruosità che danneggerebbe ancor di più il già precario decoro della zona ferita dalla presenza di due manufatti industriali in stato di abbandono quali le officine Lenzi ed il chiesone delle officine del gas. Ecco allora che quella di San Concordio non è una riqualificazione ma un vero e proprio sacco edilizio in cui le finalità sociali stanno come il ketchup sul ragù alla bolognese. E’ da 10 anni che l’area ex Gesam aspetta interventi di riqualificazione da quando il progetto Gesam-Polis per la costruzione di negozi e uffici fu mandato all’aria a seguito di una inchiesta giudiziaria risolta in un nulla di fatto. Da allora c’è quello scempio che è agli occhi di tutti e il sindaco Tambellini nulla ha fatto negli oltre 7 anni da quando è alla guida maldestra della città. Eppure siamo a Lucca a due passi dalle mura e non è certamente un bel biglietto da visita per la città anche agli occhi dei turisti”.

“L’amministrazione Tambellini ha fallito nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio a San Concordio così come al mercato del Carmine, al Campo di Marte, alla manifattura e nel recupero delle numerose aree industriali dismesse. Lucca è diventata una città invivibile imbruttita da aree prive di riqualificazione e congestionata dal traffico. Rivolgo un consiglio a sindaco, assessori, consiglieri comunali di maggioranza: fatevi da parte al più presto per non combinare altri guai irreparabili” conclude Minniti.