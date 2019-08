Politica



Minniti (Lega): "Tambellini arrogante con Confartigianato. Il Carmine non deve finire nelle mani di una setta eretica"

domenica, 11 agosto 2019, 20:38

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sulla querelle tra comune di Lucca e Confartigianato schierandosi dalla parte di quest'ultima che aveva espresso preoccupazione per la possibile cessione della chiesa del Carmine ad una associazione di fedeli filippini.

Quella che l'amministrazione comunale chiama genericamente comunità filippina interessata all'acquisto del Carmine è in realtà la Iglesia ni Cristo una setta eretica che nega la divinità di Cristo e dello Spirito Santo. È sufficiente andare su internet per documentarsi sulle finalità della cosiddetta comunità vigorosamente difesa con un comunicato dai toni sprezzanti ed arroganti.

Confartigianato non ha nulla di cui scusarsi piuttosto è Tambellini a doverlo fare nei confronti dell'associazione che, con il suo intervento, ha espresso preoccupazioni per la difesa dell'identità lucchese che anche io condivido.

A queste aggiungo la preoccupazione per i problemi di ordine pubblico che si verificherebbero in città con l'afflusso incontrollato degli adepti della setta di cui dovrebbero essere verificate le fonti di finanziamento considerata l'entità degli investimenti richiesti per la riqualificazione del complesso del Carmine.

Tambellini sì è fatto queste domande? Non credo proprio e questo è segno di poco senso di responsabilità così come evidenziato dal fatto di addossare a Confartigianato colpe che sono soltanto di una amministrazione incapace di governare e realizzare i progetti per la riqualificazione del territorio comunale.

Questa è l'ulteriore riprova che l'amministrazione Tambellini arranca nella più totale mancanza di progettualità nonostante tutte le false promesse in campagna elettorale che promettevano ogni sorta di ben di Dio sia per il Carmine che per il Pulia.

Il Carmine è un simbolo della città di Lucca e deve restare lucchese.

Se nessuno vuole acquistarlo meglio lasciarlo così come è in attesa di una nuova amministrazione capace di dargli nuovo splendore.

Sempre meglio che venderlo ad una setta eretica che di Cristo non ha nulla.