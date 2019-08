Politica



Paolinelli (Ugl): “Verificatori esterni? No grazie"

sabato, 31 agosto 2019, 13:56

“Abbiamo appreso essere nelle intenzioni del CTT di procedere alla verifica titoli di viaggio affidando questa mansione a personale esterno. Il coordinamento UGL.FNA del gruppo CTT è totalmente contrario!”. Questo il commento di Cipriano Paolinelli, segretario provinciale Ugl/Fna Lucca.

“Questa esternalizzazione, sommata ad altre già presenti, finirebbe per rendere impossibile la collocazione di inidonei sia temporanei che definitivi. Inoltre, contrasterebbe, a nostro avviso, con l'Accordo Regionale che prevede 700.000 euro messe a disposizione appunto dalla Regione Toscana ai quali le Aziende devono aggiungere pari somme, per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria. Naturalmente queste somme devono servire per pagare i vigilantes che devono essere di ausilio alle squadre dei verificatori, non per sostituirli!”.

In ragione ciò, Paolinelli chiede un incontro urgente alla Direzione. “In mancanza – aggiunge – attiveremo immediatamente le procedure di raffreddamento”.