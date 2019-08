Politica



Protezioni sulle Mura, Barsanti: "Un'ordinanza frutto di pavidità politica"

giovedì, 29 agosto 2019, 16:03

Una netta e radicale contrarietà alla decisione di installare protezioni sulle Mura. È la posizione del Consigliere comunale Fabio Barsanti, che accusa di pavidità politica il sindaco Tambellini per un'ordinanza emessa su semplice indicazione della Procura.



"La pavidità del Sindaco è imbarazzante - afferma Barsanti - perché invece di difendere a spada tratta i dirigenti comunali ingiustamente indagati dalla procura, esegue senza batter ciglio e senza manifestare alcun tipo di opposizione una semplice indicazione della Procura che ha dell'assurdo; come assurda è, sin dalla sua genesi, questa inchiesta. Anziché battere, eventualmente, la strada dell'abbandono di minore nei confronti di chi non si attiene alle norme, non solo si indagano dirigenti comunali, ma si vorrebbe imporre uno scempio al nostro monumento principale; scempio duramente e giustamente contestato da moltissimi cittadini lucchesi."



"La cosa più ridicola di questa vicenda - prosegue la nota - è che, dati alla mano, nessuna (e ripeto: nessuna) sanzione è mai stata comminata dalla Polizia Municipale ai numerosi giovanissimi o turisti che ogni giorno violano le norme di comportamento indicate nei pannelli ormai onnipresenti, come visibile da chi frequenta le Mura o passa dalla Circonvallazione."



"Siamo di fronte - conclude Barsanti - ad un'Amministrazione che dimostra ancora una volta di avere rapporti tesi con i suoi vigili, che esegue a testa bassa una semplice indicazione di una Procura che ha deciso di rovinare le Mura, e a una Sovrintendenza che resta a guardare quando, per molto meno, si è dimostrata eccessivamente zelante. Un po' più di buonsenso da un lato, e di coraggio politico dall'altro, non guasterebbero."