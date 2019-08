Politica



Rally Città di Lucca, per il comune non serviva autorizzazione soprintendenza

giovedì, 8 agosto 2019, 11:45

di eliseo biancalana

Si è riunita stamani la commissione consiliare garanzia e controllo. Al primo punto dell'ordine del giorno l'analisi e l'approfondimento della delibera della giunta comunale del 19 luglio sulla realizzazione di eventi motoristici sulle Mura e in centro storico. A sollevare il tema il consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) che ha chiesto in particolare chiarimenti sul perché non era stata richiesta l'autorizzazione della soprintendenza per lo svolgimento degli eventi.

Bindocci ha riferito in commissione di aver incontrato la settimana scorsa la soprintendente Angela Acordon e che a lei non sarebbe risultato che l'ente deputato alla tutela dei beni culturali avesse rilasciato atti autorizzativi per lo svolgimento di eventi motoristici in centro e sulle Mura. L'assessore alla cultura Stefano Ragghianti ha spiegato che la delibera di giunta è stata necessaria per inserire nella programmazione degli eventi cittadini alcune gare motoristiche che ormai da anni si tengono in città ma che non erano state inserite nel calendario delle manifestazioni cittadine "Vivi Lucca". Tra queste il rally Coppa Città di Lucca, giunto ormai alla 54^ edizione. Per l'ufficio cultura del comune è intervenuto William Nauti, che ha spiegato che gli atti autorizzativi necessari per lo svolgimento della manifestazione sono stati in seguito concessi senza il coinvolgimento della soprintendenza. "La competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'amministrazione comunale" ha sostenuto, richiamandosi al codice dei beni culturali e alla prassi seguita per le precedenti edizioni del rally. In passato era l'Opera delle Mura a concedere l'autorizzazione, ma ora è direttamente l'amministrazione comunale che ne ha assorbite le competenze. Bindocci non si è però detto convinto dell'interpretazione delle norme data dagli uffici comunali.

La discussione si è poi spostata sui rapporti tra il comune e la nuova soprintendente. "Se la soprintendente Acordon vuole sapere tutto bastava ci contattasse – ha commentato Pilade Ciardetti (Sinistra con ) –. Tutti quanti teniamo al decoro e alla bellezza del patrimonio che abbiamo". Fabio Barsanti (CasaPound) ha definito "eventi da tutelare" le competizioni motoristiche che si svolgono in città e ha sollecitato l'amministrazione a mettersi al tavolo con la soprintendenza. "L'interlocuzione con la soprintendenza è attualmente in corso" ha assicurato l'assessore. "Se abbiamo oggi una soprintendente che fa rispettare le regole dobbiamo dirle grazie" è stata la considerazione di Bindocci.