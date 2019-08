Politica



Rodolfo Salemi, chi non muore si rivede: è lui il nuovo fidanzato di Francesca Verdini?

venerdì, 30 agosto 2019, 18:58

di aldo grandi

Rodolfo Salemi, sì, proprio quel ragazzo indubbiamente tutt'altro che brutto, viareggino, ex consigliere comunale di Forza Italia ed ex responsabile dei giovani del partito della mummia. Lo avevamo lasciato in guerra con il duo M-M, Massimo Mallegni e Maurizio Marchetti, i due esponenti di Forza Italia che non lo volevano più tra i piedi e lui, senza battere ciglio più di tanto, se ne era andato polemicamente avvicinandosi a Giorgino Del Ghingaro come consulente allo sport. Da allora lo abbiamo perso di vista per scoprire, solo ora visto che non siamo soliti a seguire i programmi per persone culturalmente dotate in onda nel pomeriggio televisivo tra Uomini e donne e Barbara D'Urso, la sua partecipazione al jet-set nostrano con capatine un po' di qui e un po' di là. Ma ciò che ci ha spinto a rimetterlo in vista è stata la telefonata che ci è giunta, oggi pomeriggio, da un collega del Corriere della Sera il quale ci ha chiesto se lo conoscevamo e se sapevamo come rintracciarlo. Motivo, il suo presunto flirt con Francesca Verdini, figlia di cotanto padre e ex fidanzata di Matteo Salvini il quale, dopo aver perso e mandato a puttane il potere, si ritrova, ora, come si direbbe ironicamente dalle nostre parti, becco e bastonato.

Ovviamente i giornali si sono lanciati sulla preda rappresentata da un ex ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio che non ha tenuto conto di ciò che insegnava qualcuno, politicamente in passato ben più svezzato e furbo di lui, Giulio Andreotti, quando diceva che il potere logora sì, ma chi non ce l'ha. E, infatti, Salvini si è fatto mettere in mezzo dai poteri forti e dai leccaculo intellettuali e giornalisti politicamente corretti della sinistra Ideologizzata che lo hanno strizzato come un pedalino fino a farlo scoppiare. Peccato, perché aveva in mano anche lui l'occasione di portare questo paese dall'essere un cialtrone accattone di strada a qualcosa di più serio anche di fronte a quei paesi e a quegli organismi sovranazionali che ci considerano solo come produttori di pizza, mafia e mandolino.

Tornando al Salemi, non ci risponde al telefono, ma è normale, poi ci ha inviato un sms in cui dice che non vuole parlare di queste cose. Il ragazzo deve aver imparato le regole del gioco e, comunque, deve aver sicuramente dimenticato quando, a Viareggio solo alcuni anni fa, ci mandava i comunicati su questioni molto più importanti, ma certamente meno interessanti per quella Vip Society che ha il cervello sviluppato quanto quello di un sorcio.

Che dire? Se, veramente, la Francesca Verdini ha lasciato il Salvini per lui, ci domandiamo quale fosse la profondità del sentimento. Vogliamo augurarci, per il Matteo nostrano - l'unico, perché l'altro, verniciato di rosso, ci provoca l'itterizia al solo nominarlo - che la sua storia fosse solo una storia con la s minuscola e niente più. Quanto al Salemi, ha intrapreso una strada lontana anni luce dai problemi della gente comune, di quella gente che, a Viareggio, pretendeva di rappresentare. Ha fatto il salto, lui che, oltre ad essere intelligente e preparato è sempre stato anche molto sveglio e ambizioso. Si vedeva lontano un miglio che Viareggio gli stava stretta e Forza Italia, a nostro avviso, sbagliò a non credere in lui. Di questi salti, tuttavia, è pieno il mondo. Noi li chiamiamo salti della quaglia, c'è chi, al contrario, li considera salti in alto e in lungo. Questione di punti di vista.