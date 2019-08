Politica



Salvini, kopfuber gehangt

mercoledì, 14 agosto 2019, 22:42

di aldo grandi

Non è la prima volta che la pubblicistica tedesca prende a pesci in faccia - o almeno ci prova - il nostro scalcagnato Stivale e bisogna dire che in tutte le occasioni in cui ciò è avvenuto lo ha fatto in maniera figurativa, ma molto, molto pesante. Ed esplicita. Questa volta la vignetta di Marian Kamensky, personaggio nato in Slovacchia e attualmente residente in Austria, già autore per Der Spiegel in passato, è andato oltre e ha disegnato un Salvini impiccato a testa in giù di fronte a una folla inferocita e, si suppone, esultante. Il giornale tedesco ha escluso ogni pubblicazione del genere così come altri hanno rilevato che il fumettista non ha origini tedesche, ma noi che qualcosa di storia ricordiamo, non facciamo fatica a pensare che in Slovacchia il tedesco è ben conosciuto e in Austria altrettanto e che notoria è l'influenza tedesca in entrambi i paesi.

Diciamo questo perché, in fondo, o nel profondo se si preferisce, c'è sempre qualcosa nell'animo teutonico che richiama alla mente la persecuzione del popolo ebraico. A partire dal medioevo e fino al Seicento e forse più, in Germania si era soliti praticare la Judenstrafe in italiano pena di gioventù. Consisteva nell'impiccare gli ebrei per la testa anche accanto a uno o due cani essendo questi ultimi animali considerati ritualmente impuri che non potevano essere tenuti come animali domestici.

In un caso l'ebreo, secondo quanto racconta il teologo luterano Jakob Andreae, le autorità ecclesiastiche cercarono di convertire l'uomo impiccato che era già stato attaccato dai cani, in modo da poter assicurare la remissione dei peccati. Il condannato fu, quindi, battezzato e la punizione temporale-terrena si trasformò nell'impiccarlo per la gola mitigando, in un certo senso, la punizione.

Ora, la vignetta ritrae un Salvini a testa in giù in questo simile a Benito Mussolini a Piazzale Loreto con Claretta Petacci, una delle pagine più vergognose anche se, in parte, comprensibili della storia italiana. Ma noi riteniamo che in un modo o nell'altro a quelle latitudini, intendiamo vicine ai confini tedeschi, in qualche modo e per sua sfortuna l'ebreo c'entri sempre a prescindere.

Inutile dire cosa pensiamo di questa vignetta. Fa schifo, ma ancora più schifo fa il silenzio della Sinistra che, a parti invertite, avrebbe preteso una risoluzione di condanna da parte dell'Onu. La realtà è che i politicanti di sinistra, incapaci e privi di qualsiasi argomentazione che non sia quella di andare contro gli italiani e gli interessi del nostro Paese, mostrano la loro reale faccia, quella della crudeltà a senso unico, dei gulag di sovietica memoria, dei campi di detenzione in Cambogia, delle prigioni cinesi. Essi vogliono condurre il paese verso una guerra civile non dichiarata il cui unico scopo è imporre al popolo sovrano una sostituzione etnica e una volontà contraria.

Con i tedeschi o si comanda o si obbedisce erano soliti dire i nostri avi. E' così ancora oggi.