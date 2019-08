Politica



San Concordio, la giunta cerca di appattumarsi, ma il comitato non ne vuol sapere

giovedì, 8 agosto 2019, 20:20

Durissimo comunicato diffuso dal Comitato Per San Concordio dopo la seduta di consiglio comunale del 31 luglio. Critiche alla giunta comunale e, in particolare, all'assessore Vietina:

I cittadini che avessero desiderato seguire in streaming il Consiglio comunale straordinario del 31.07.2019 saranno rimasti molto delusi; proprio in quell’occasione l’audio era inesistente e le immagini relative ai progetti proiettate su uno schermo erano di qualità così scadente da risultare oscure anche ai presenti alla seduta.

Per chi non c’era, il Comitato Per san Concordio pubblica queste poche parole di commento a fronte delle tante spese e delle esternazioni trionfalistiche a tempi scaduti che il Comune continua a pubblicizzare come comportamenti virtuosi. Ci preme sottolineare come le poche e sacrosante modifiche ai progetti

“Quartieri social” siano state ottenute grazie alla mobilitazione dei cittadini, i quali, ovviamente, ne chiedono la verifica attraverso progetti esecutivi preliminari alla loro realizzazione. Questo per quanto attiene al ParcoDidattico “La Montagnola”, mentre siamo assolutamente contrari all’abbattimento di alberi presenti nella grande aiuola a nord di Piazza Moro, nessuno escluso.

Quanto al progetto per la nuova scuola primaria in via Nottolini c’è poco da rallegrarsi. Il Comune continua a difendere e il Comitato a contestare strenuamente la scelta del sito a causa delle caratteristiche idrogeologiche del suolo, di prescrizioni normative, di dati statistici su decrescita della popolazione studentesca, di disequilibri di afflusso di quella esistente a discapito di altri quartieri e conseguente aggravio a carico della viabilità del nostro, ma soprattutto a causa dell’occupazione di metà di un’area a verde che fino a ora si è salvata dalla furia edificatrice di varie amministrazioni. Il Comune, che tutto può quando vuole, avrebbe potuto cogliere l’occasione di destinare altrimenti e inserire questo spazio nei progetti dei “Quartieri social” così riccamente finanziati, guadagnandosi la riconoscenza dei cittadini. Se solo non fossero prevalse altre ambizioni.

Facciamo grazia di interventi in risposta alle varie osservazioni fatti da chi sembrava che neppure conoscesse l’oggetto del contendere e delle solite arrampicate sugli specchi in cui alcuni eccellono o di risposte piccate e fuori tema dei soliti noti. Tuttavia ci preme segnalare l’intervento, articolato nella forma sebbene poco convincente nella sostanza, della Professoressa Vietina, per la quale non è mai sufficiente lo scranno del Consiglio, convinta che le sia più consona la posizione ‘’ex catedra’’. E’ da questa errata impostazione concettuale che gli interlocutori le appaiono poco più che analfabeti funzionali, per cui si guarda bene dall’entrare nel merito delle contestazioni, fornendo dati precisi e riferimenti che non ha.