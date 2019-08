Politica



Santini: "Da questa giunta disonestà intellettuale "

giovedì, 8 agosto 2019, 08:28

di aldo grandi

Santini noi qui a morire dal caldo a Lucca e lei che se ne sta a Viareggio dove fa sì caldo, ma soffia anche un venticello che aiuta.

"Mah, in realtà faccio la spola quindi mi becco sia la temperatura della Versilia che quella più afosa della nostra città. I venticelli che soffiano, e che catturano la mia attenzione, sinceramente sono altri. E non legati alla stagione estiva".

A quali venticelli si riferisce?

"La giunta Tambellini, qualche assessore e alcuni ambienti politici che la sostengono hanno tentato di delegittimare in tutti i modi l'avversario. Su me non hanno dato un giudizio in merito alle posizioni espresse di volta in volta o su come svolgo il ruolo di opposizione, ma hanno cercato di intaccare la sfera privata e lavorativa con menzogne relative a inesistenti conflitti di interesse e pressioni più o meno velate affinché mi facessi da parte. Il tentativo di calpestarti anche se svolgo la mia professione in un'altra città. Non mi sarei mai aspettato si scendesse così in basso, ma ho la scorza dura. Quando al ballottaggio ti hanno votato 17.094 cittadini trovi la forza di andare avanti, rispondendo alle cattiverie con i fatti: presenza costante in consiglio comunale, prese di posizione settimanali se non quotidiane sui problemi della città, incontri con le persone, richieste di accesso agli atti. Devono farsene una ragione: Santini c'è. L'avversario non puoi scegliertelo, e soprattutto non puoi tentare di eliminarlo con certi mezzi. Qui non c'entrano nulla destra, sinistra, centro: è piuttosto una questione di disonestà intellettuale. Chi siede dall'altra parte della barricata può essere bravo, scarso, combattivo, arrendevole, preparato o non preparato. Ma devi giudicarlo per quello, non tentare di farlo fuori con altri metodi. E' inaccettabile".

A Lucca impazza la polemica sul vescovo Paolo Giulietti che si è fatto fotografare con il cartello contro Salvini e il decreto sicurezza bis. Com'è che lei non ha ancora detto nulla?

"Non ho detto ancora nulla, perché di solito quando a livello locale gli amministratori pubblici o altre autorità parlano di questioni nazionali anziché dei problemi del nostro territorio, non mi appassiono. Sarò pure un provincialotto, eppure siamo stati eletti o designati per questo: occuparci dei problemi dei lucchesi. Detto ciò, non mi aspettavo questa uscita del vescovo Giulietti e non la condivido".

Non le sembra che questo vescovo sia peggio di quello che lo ha preceduto? A Lucca sembra che i nuovi fedeli siano diventati i simpatizzanti e militanti della Sinistra.

"Sinceramente non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, e poi è arrivato qui da pochi mesi. Quindi esprimerei un giudizio affrettato. Per quanto riguarda i fedeli, credo che ognuno ragioni con la propria testa e abbia le proprie idee sulle singole questioni, e i risultati elettorali a livello nazionale stanno lì a dimostrarlo. Semmai rifletto su un altro aspetto: auspico che in futuro la Chiesa, quando si parla di elezioni amministrative, si astenga dal fare scelte di campo, sostenendo un candidato sindaco piuttosto che un altro. A Lucca, purtroppo, nel 2017 è successo. E non è stato piacevole. Ritengo che la Diocesi debba essere equidistante".

Nella sua professione lei spesso giudica gli altri. Che giudizio dà invece a se stesso sull'attività "politica" che sta svolgendo?

"Potrei fare di più, come tutti. Il ruolo del consigliere comunale, se lo vuoi svolgere al meglio, è impegnativo. Non sempre c'è il tempo che vorrei, diciamo che mi do la sufficienza e spero di meritarmi un voto più alto alla fine di questa esperienza".

Lei si sente il capo dell'opposizione?

"No, tutt'altro. Sono uno di quelli che siedono in consiglio comunale e hanno un'altra idea di città rispetto a chi la sta governando. Con i miei compagni di viaggio mi trovo benissimo: sia la coalizione di cui faccio parte, quella delle liste civiche e dei partiti di centrodestra, che con gli altri membri dell'opposizione. Diciamo che se ho un merito, è quello di aver contribuito insieme ad altri a tenerla unita questa opposizione. Non si ricorda a memoria una simile coesione. Quello è il vero motivo per cui diamo fastidio".

Ogni tre per due, l'opposizione dice che per il bene di Lucca, il sindaco e la giunta dovrebbero dimettersi.

"I risultati fallimentari di metà mandato (senza dimenticarci i nefasti 5 anni precedenti) sono sotto gli occhi di tutti: la tassazione è alta e continua ad aumentare, il centro ha raggiunto il minimo storico di residenti, il recupero di grandi contenitori come ex Manifattura e Mercato del Carmine è al palo, mancano i controlli sul territorio dei vigili urbani, la situazione degli impianti sportivi è vergognosa, si sono svendute aziende fiore all'occhiello come la Gesam, in generale il territorio è sporco, c'è una rivolta nei quartieri per progetti calati dall'alto, il turismo mordi e fuggi sta snaturando la città, sul traffico e i parcheggi non si prendono decisioni, lo scontro con la Soprintendenza mette a rischio le manifestazioni più importanti che abbiamo, il Teatro del Giglio annega nei debiti, ci sono nomine poco trasparenti nelle società partecipate. Devo continuare? Andrei avanti all'infinito. A questo si aggiunge l'evidente impreparazione di alcuni assessori. E soprattutto, manca una visione della città futura, un piano organico di interventi che riposizioni Lucca e le faccia avere il ruolo di prestigio che merita".

Dovrete blaterare ancora per molto tempo, si rivota nel 2022.

"Non ne sono così sicuro, si potrebbe votare assai prima. Non è più un segreto che Tambellini, in caso di caduta anticipata del Governo giallo-verde, voglia candidarsi al Senato. Cosicché il suo mandato alla guida del Comune si chiuderebbe in anticipo. Quindi, non è escluso che le urne per eleggere il nuovo sindaco si aprano nel 2020".

Magari. E voi siete preparati a questa evenienza?

"Le ripeto. L'opposizione è unita e saprà trovare la determinazione per imprimere un cambio alla guida di Lucca. Io al momento parlo a nome di SìAmoLucca e Lucca in Movimento, due liste civiche forti: e posso annunciare che a settembre, per quanto ci riguarda, ci saranno importanti novità. Dall'altra parte è già pronta la candidatura a sindaco dell'assessore Francesco Raspini con Donatella Buonriposi nel possibile ruolo di candidata alla carica di vicesindaco: una prospettiva che riteniamo fortemente negativa. Speriamo se ne rendano conto anche tutti coloro che, pur non appartenendo a quell'area politica, stanno collaborando più o meno attivamente con l'amministrazione Tambellini. Non mi piace quando si tengono i piedi su due staffe mentre c'è chi, come noi, ci mette la faccia e non arretra di un millimetro. Piaccia o no, quando si voterà, che sia nel 2020 o nel 2022, non si potrà prescindere da tenere conto dell'impegno e della centralità assunta dai consiglieri comunali".

E Santini che farà?

"Sto uscendo da questa esperienza più forte e determinato. La caparbietà ha avuto il sopravvento sull'amarezza e le scorrettezze. E ne sono felice, perché non era scontato. dice Vasco Rossi... io sono ancora qua, eh già. E prendendo spunto da un'altra celebre canzone, aggiungo: come prima, più di prima. Alla faccia di chi mi vuole male".