Scannerini (FI): "Ascit, problema su ritiro scarti di cartiere"

domenica, 4 agosto 2019, 09:46

Matteo Scannerini, coordinatore provinciale e vice regionale Forza Italia Giovani, membro del direttivo di Forza Italia Capannori, interviene riguardo a un problema di Ascit.



"A seguito della nostra denuncia - esordisce -, riguardante il mal funzionamento delle celle frigo contenenti gli scarti di macellazione, torniamo oggi a parlare di Ascit".



"Questa volta - spiega - il problema riguarda il ritiro di rifiuti speciali di cantiere. Sembra che, da mesi, i depositi dell'isola ecologica di Salanetti, adibiti alla raccolta di questi ultimi, non vengano svuotati. Dalle informazioni in nostro possesso, tali materiali vengono spediti a Montecatini. La ditta che dovrebbe svolgere l'incarico però, sembra aver sospeso il servizio. Non sappiamo quali siano i motivi, ma la nostra azienda comunale deve attivarsi per risolvere il problema. Tale situazione causa, infatti, non pochi disagi alle imprese presenti sul territorio che, da tempo, aspettano di potersi liberare della loro spazzatura, che si è oramai accumulata oltre il limite".



"Ricordiamo - conclude - che gli imprenditori e gli artigiani pagano. Garantire loro un servizio dignitoso, e quindi essere messi in condizioni di lavorare, sembra il minimo, visto anche il pessimo periodo economico. Ci vantiamo tanto del nostro sistema di raccolta. Rendiamo effettiva la sua efficienza anziché limitarci agli slogan".