Si è insediato il nuovo commissario di Fratelli d'Italia a Lucca

lunedì, 19 agosto 2019, 17:08

"La fase della traversata nel deserto è terminata, siamo un partito consolidato che continua a crescere e che ambisce alle due cifre, dobbiamo aprirci alle tante persone che vogliono partecipare attivamente dobbiamo essere pronti ad allargarci a tutte quelle sensibilità che finora per scetticismo ma soprattutto per timore della sinistra egemone, erano rimasti ai margini -dichiara il nuovo Commissario di Fratelli d'Italia a Lucca Paolo Marcheschi, dopo l'incontro con i due Vice Commissari Marco Chiari e Vittorio Fantozzi- La coerenza dei valori e del percorso politico di estrema chiarezza di Fratelli d'Italia ha pagato ed ora è necessaria una fase due, lanciata un anno fa ad Atreju dal Presidente Giorgia Meloni, quella della costruzione di un nuovo centrodestra, dove Fratelli d'Italia sia il perno centrale. Abbiamo appuntamenti importanti a breve e dobbiamo muoverci in fretta. Per questo, nonostante la settimana di Ferragosto, ho incontrato personalmente molti membri del partito e con Chiari e Fantozzi abbiamo deciso di non esitare ad individuare un crono-programma che sarà annunciato i primi di settembre in alcuni incontri pubblici".

" Un partito aperto, che non giudica "da dove si viene" ma solo "dove si vuole andare" una militanza che ci invidiano altri partiti ma che deve sapientemente inserire elementi nuovi della società civile e appassionati di politica che ancora possono garantire credibilità e spirito di squadra -spiega Marco Chiari, vice Commissario di Fdi a Lucca- Si apre una nuova ed esaltante fase per Fratelli d'Italia che oltre al consolidamento dei risultati ottenuti, in Provincia di Lucca punta ad essere il perno centrale del nuovo centrodestra in Toscana. Ci sono stati inserimenti importanti negli ultimi mesi, ma puntiamo a farne ancora molti altri".

" Proporremo conferenze programmatiche per singole zone, un metodo organizzativo agile e un sistema di reclutamento capillare Comune per Comune. Un occhio di riguardo ovviamente ai prossimi appuntamenti elettorali del 2020 che oltre a Viareggio vede l'appuntamento politico fondamentale per la Toscana, le Elezioni regionali, dove Fdi nel Collegio di Lucca avrà le carte in regola per poter fare la differenza" manda a dire l'altro vice Commissario di Fdi a Lucca, Vittorio Fantozzi.