Politica



SiAmoLucca e Lucca in Movimento: "Turismo, si torni a investire in promozione e ad essere presenti nelle principali fiere internazionali"

martedì, 20 agosto 2019, 16:09

"Non l'opposizione, bensì gli ultimi dati diffusi dall'autorevole Sole 24 Ore, fotografano una situazione che è sotto gli occhi di tutti e che denunciamo inascoltati da tempo: il turismo a Lucca resta mordi e fuggi, non ci sono inversioni di tendenza. E così com'è, aggiungiamo noi, sta rovinando l'identità del centro storico". A commentare la situazione sono i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "In un settore potenzialmente nevralgico per la nostra economia, la giunta Tambellini e l'assessore Ragghianti stanno affidando tutto ad un'imbarazzante casualità, che non ha nulla a che fare con un'efficace promozione - spiegano i consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini -. Innanzitutto, per fare un salto di qualità, i proventi della tassa di soggiorno vanno investiti in promozione per alzare il livello dell'offerta. Rimaniamo dell'opinione che si debba tornare a partecipare alle principali fiere internazionali, studiare siti internet moderni e aggiornati, creare un collegamento giornaliero con l'aeroporto di Pisa, ma anche dare una maggiore attenzione alla formazione degli operatori, alla facilità di accesso alle informazioni (con una revisione completa della cartellonistica) ed all'approccio che l'amministrazione deve avere verso la figura del turista. Studiando dei pacchetti che li spingano a trattenersi di più". I cinque consiglieri comunali tornano a battere anche sul tasto della competenza e della concentrazione delle deleghe. "Chi ricopre il ruolo di assessore al turismo deve avere una conoscenza del tema che va a trattare, non essere avulso e al tempo stesso avere una concentrazione di altre deleghe importanti come invece sta avvenendo in Comune da due anni a questa parte - concludono i cinque consiglieri comunali delle liste civiche -. Lucca si merita di più rispetto ad un turismo della toccata e fuga. E questo può essere fatto solo attraverso investimenti mirati e competenza delle persone: due caratteristiche che purtroppo mancano a questa amministrazione comunale del pressappochismo".