Sistema Ambiente, il centrodestra: "Dubbi su appalto nuove spazzatrici"

sabato, 10 agosto 2019, 20:18

"Sistema Ambiente: si faccia chiarezza sull'appalto per il noleggio di due spazzatrici per oltre 600 mila euro". Lo richiedono i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra a Lucca, in seguito al bando avente per oggetto appalto mediante procedura aperta per la fornitura a noleggio (senza conducente) a lungo termine con formula full service, di due spazzatrici aspiranti/lava strade da 4 mc (ivi compresa una spazzatrice sostitutiva) con un importo complessivo stimato per il noleggio per anni 5 pari a 605 mila.

"Questa richiesta di chiarimento - specificano i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra - viene a seguito degli approfondimenti che abbiamo svolto leggendo sul sito di Sistema Ambiente SpA tutta la documentazione relativa alla gara. Ebbene, è saltato subito agli occhi, e ne siamo rimasti meravigliati, che per una gara con un importo così importante (oltre 600 mila euro) risulti partecipante una sola ditta che poi si è aggiudicata l'appalto. Viene innanzitutto da domandarsi - continuano i consiglieri comunali di opposizione - se questa scarsa partecipazione alla gara sia o meno dovuta alla presenza nel bando di caratteristiche tecniche talmente stringenti, che solo l'unica azienda partecipante poteva avere. Inoltre chiediamo se il delegato dell'unica ditta partecipante, presente come da verbale all'apertura della gara, abbia o meno rapporti di parentela stretti con un ex collega del responsabile del procedimento".

Conclude la nota di partiti e liste civiche: "Pretendiamo risposte chiare, puntuali e soprattutto doverose, tenuto anche conto che l'azienda Sistema Ambiente è a maggioranza pubblica, e la tariffa che pagano i cittadini e titolari di attività risulta tra le più alte a fronte di un servizio che lascia molte perplessità".