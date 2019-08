Politica



Solidarietà a monsignor Giulietti, mancava solo Giorgino

martedì, 6 agosto 2019, 20:35

Mancava solo lui, a Viareggio tutt'altro che amato e prossimo ad abbandonare la poltrona di sindaco. Giorgino Del Ghingaro è tornato appositamente a Lucca, pare, per farsi immortalare dal fotografo insieme ad Alessandro Tambellini e rilasciare, poi, alcune dichiarazioni che il suo ufficio stampa ha inviato a noi poveri giornalisti di accatto. Fa ridere il Giorgione. Proprio lui viene a parlarci di libertà di espressione, quando sa benissimo che in Italia chiunque manifesti una opinione diversa da quella della Sinistra radical chic-choc e antagonista automaticamente viene messo all'indice.

Indiscrezioni dicono che recentemente il sindaco di Viareggio si sia recato a Firenze per vedere che aria tira in vista delle elezioni regionali, lui che, a Viareggio, ha ormai compreso che la gente non lo ama e, forse, nemmeno lo stima più. Un motivo in più per andarsene da una città che, in fondo, non è mai riuscito a conquistare veramente. Ecco comunque il testo del messaggio di solidarietà di Giorgino al vescovo apostolo di Bergoglio:

«Ho parlato da poco con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, è la pensiamo esattamente nello stesso modo: è uno sconcio che il ministro dell'Interno si affidi alla Madonna per la propria propaganda politica, soprattutto quando non sa nemmeno che la Madonna è rappresentata spesso con un ampio manto aperto perché sotto quel manto accoglie e protegge tutti. L'arcivescovo di Lucca ha la nostra totale solidarietà: l'aggressione alla sua persona manifesta tutta la violenza che certi soggetti hanno in serbo contro la liberà d'espressione, ma soprattutto dimostra il disprezzo profondo contro un sacerdote che esercita il suo ministero secondo la sua coscienza e secondo i principi del Vangelo, quegli stessi principi che questi politici della Lega e delle destre, pur sbandierando immagini sacre, ignorano e calpestano totalmente. Il decreto “insicurezza” serve solo a spargere altra paura nel Paese e a minacciare chi offre aiuto agli ultimi».