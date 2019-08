Politica



Tambellini e una strada per Roma

sabato, 10 agosto 2019, 12:53

Una situazione precipitata negli ultimi giorni con l'annuncio di Salvini dell'addio alla maggioranza giallo-verde, ma di cui si parlava già da qualche settimana. Per questo Tambellini, già da un mesetto a questa parte, ha cominciato a tastare il terreno su vari fronti per capire su chi potrebbe contare o meno al di là del sostegno del centrosinistra.

Una girandola di incontri iniziata con un ex presidente del consiglio comunale di centrodestra, nel corso di un pranzo informale e poi proseguita di recente (a quanto si dice, con i due ex sindaci Pietro Fazzi e Mauro Favilla) per capire cosa pensino di questa prospettiva e se il primo cittadino, in questa avventura, possa o no contare anche su esponenti che non fanno parte del suo schieramento. Non pare che abbia trovato risposte incoraggianti, o quanto meno di personaggi al di fuori della sua area disposti a sostenerlo. Ma a quanto si apprende Tambellini vorrebbe andare avanti.

Perché essendo vicino al neo segretario del Pd, Zingaretti, è lui che può giocarsi un posto per andare in Parlamento. Forse più una candidatura alla Camera che non al Senato. Già, ma cosa succederebbe a Lucca? La legge prevede che un sindaco che si vuole candidare alle Politiche (nel caso, come questo, di uno scioglimento anticipato della legislatura a Roma almeno 120 giorni prima della scadenza naturale) deve dimettersi entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere. Non arriverebbe un commissario prefettizio a gestire il Comune, bensì potrebbe essere il vicesindaco e l'attuale giunta (magari attraverso un piccolo riassetto) ad occuparsi di amministrare la città per qualche mese ancora, fino alla successiva finestra elettorale.

Nella foto: Palazzo Madama a Roma sede del Senato della Repubblica