Tutti in piazza a Roma per chiedere di votare

Altri articoli in Politica

lunedì, 26 agosto 2019, 17:52

“Esprimo soddisfazione per l'ottima riuscita della edizione 2019 della Notte Bianca che ha portato a Lucca davvero tante persone, sia in centro storico che al Luna Park” dichiara il sindaco Alessandro Tambellini

lunedì, 26 agosto 2019, 17:00

"Che fine hanno fatto le opere di mitigazione per l'ex Campo Balilla?". A chiederselo sono i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento

domenica, 25 agosto 2019, 17:11

"La raccolta firme per l'iniziativa nazionale "Elezioni Subito! No a Governi contro la volontà popolare" è andata al di là delle più rosee aspettative: in soli tre giorni siamo riusciti a raccogliere circa mille firme

domenica, 25 agosto 2019, 10:38

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S): "Ho presentato una mozione specifica sulla questione degli alberi. Credo che la questione sia estremamente attuale anche alla luce di quanto accade in Amazzonia. La questione ambientale non può essere solo una vetrina per i politici quando ci sono certe manifestazioni"

sabato, 24 agosto 2019, 16:55

"Se ci saranno ricorsi al Tar o altre azioni presentate dai cittadini sui progetti contestati per San Concordio, daremo una mano non soltanto per seguirne l'iter ma anche con un contributo economico". Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento

sabato, 24 agosto 2019, 16:50

Lunedì 26 agosto la sede di Fratelli d'Italia in Via Cavour n.233 a Lucca resterà aperta dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per l'iniziativa di raccolta firme per andare subito al voto