Villa Basilica, Flosi (Lega): "Il sindaco ci mostri le certificazioni della scuola, le sue rassicurazioni non ci bastano"

giovedì, 1 agosto 2019, 20:38

Gianluca Flosi, consigliere comunale della Lega Salvini Premier a Villa Basilica, risponde al sindaco Elisa Anelli sulla scuola.



"I documenti che abbiamo ottenuto dagli uffici comunali di Villa Basilica, tramite accesso agli atti, - esordisce - sono del 1984; se gli uffici comunali, a seguito di nostra specifica richiesta, non ci hanno fornito tutte le informazioni di cui disponevano é un fatto abbastanza grave. Certo é che in questa vicenda vogliamo vederci chiaro, anche perché ne va della sicurezza dei nostri figli, e questo non é un tema su cui possiamo scherzare o tollerare giochetti e tentennamenti. Capisco che per il sindaco questa sia una situazione piuttosto imbarazzante; si trova ad ereditare problematiche provenienti dall'incuria delle tre amministrazioni precedenti di cui ha fatto parte, spesso con il ruolo di vicesindaco; inoltre, come ricordava nel suo articolo, negli anni sono stati ottenuti anche diversi cospicui contributi per la scuola e adesso se ne richiedono altri, e poi scopriamo che ci sono lesioni importanti intorno ad alcune finestre e che le certificazioni di idoneità risalgono a trent'anni prima".



"Mi si permetta di dire - spiega - che oltre all'imbarazzo del sindaco, in questo caso più che giustificato, anche la nostra preoccupazione é lecita e giustificata se si considera che il plesso scolastico é un ex convento. Come gruppo Lega in data 28/07/2019 abbiamo provveduto a richiedere sia al sindaco di Villa Basilica che all'Istituto Comprensivo di Montecarlo una verifica di corrispondenza tra le certificazioni delle scuole di Villa Basilica e le normative attualmente in vigore in modo da avere la certezza che i locali siano idonei all'uso scolastico e che i nostri alunni possano frequentare l'istituto in tutta sicurezza".



"Sempre riguardo all'articolo del sindaco - conclude - ci tengo a segnalare che il profilo fb denominato Comune di Villa Basilica, in quanto profilo dell'ente deve essere utilizzato per comunicazioni ufficiali, pertinenti l'ente e non per attacchi personali rivolti ai consiglieri che evidenziano problematiche importanti ma scomode. Magari il sindaco avrebbe fatto meglio a rendere pubbliche le certificazioni in suo possesso se le ha".