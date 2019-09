Politica



Agibilità degli edifici per pubblico spettacolo, Barsanti: "Il comune non fornisce gli atti, denuncerò in prefettura"

giovedì, 19 settembre 2019, 12:36

"Il comune non fornisce gli atti sull'agibilità e la rispondenza sismica e statica degli edifici adibiti a pubblico spettacolo". A denunciarlo è il consigliere Fabio Barsanti, che dichiara di essere in attesa dei documenti sul Teatro del Giglio e altri edifici da due mesi, "in palese violazione del Regolamento del consiglio comunale".

"Da due mesi - dichiara Barsanti - attendo che il comune risponda alla mia richiesta di accesso agli atti sull'agibilità degli edifici comunali adibiti a pubblico spettacolo. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce in tre giorni il termine per ottenere gli atti, e in venti giorni solo nel caso di documenti di complessa reperibilità. La mia domanda è stata protocollata in data 17 luglio, dunque siamo abbondantemente fuori dai termini previsti. Per questo ho sollecitato il segretario comunale affinché sollecitasse a sua volta gli uffici comunali, prima di vedermi costretto, in caso perduri questo ritardo, a recarmi in prefettura."

"È mia intenzione venire a conoscenza della situazione sismica, statica e di agibilità antincendio - prosegue la nota del consigliere - del Teatro del Giglio, dell'ex Cavallerizza, di San Girolamo, di San Romano e anche del Foro Boario. Sia per capire se il metro molto rigido utilizzato con lo stadio Porta Elisa è valso anche per tutti gli altri edifici comunali adibiti allo stesso uso, ma soprattutto per verificare se le voci che circolano, ovvero quelle di una situazione molto critica di questi immobili, siano fondate o meno. Certo è che questo ritardo non fa presagire niente di buono."

"Credo che i lucchesi debbano sapere quale sia la situazione relativa alla sicurezza di questi luoghi pubblici - conclude Barsanti - e che l'amministrazione debba rassicurarli e garantir loro una frequentazione in sicurezza di ogni spettacolo pubblico. Attendiamo i risultati e valuteremo se tutto è in ordine, o se la situazione risulterà uguale a quella delle scuole, sulle quali intendo, a mia volta, chiedere la documentazione e fare chiarezza una volta per tutte."