Politica



Alla ricerca del candidato perduto

martedì, 24 settembre 2019, 21:00

di aldo grandi

Che il centrodestra lucchese sia nella merda è, forse, una esasperazione, ma dire che non sa dove sbattere la testa è sicuramente vero. Le elezioni comunali si terranno nel 2022 e c'è chi dice che è ancora presto per dare le carte, ma la sensazione, per noi, è che se si continuerà a darle negli ultimi sei mesi, il risultato sarà sempre quello degli ultimi anni. Il centrosinistra governa e i suoi colonnelli vanno di qui e di là a farsi vedere e a tessere la loro ragnatela, attività nella quale sono maestri. Sul fronte opposto ci si limita, e non è poco, a fare opposizione dai banchi del consiglio comunale e, è notizia di oggi, Fabio Barsanti inizierà a girare per i quartieri della periferia.

Nessuno che si fa avanti, come se tutti aspettassero che qualcuno, per primo, alzasse la mano o pigiasse sul pedale dell'acceleratore. Andrea Casali potrebbe essere un candidato papabile e il suo nome gira nell'ambiente politico anche se si tratta, indubbiamente, di un outsider le cui capacità aggregative sono tutte da dimostrare. Con lui potrebbe schierarsi, in appoggio, Luca Gelli, presidente dell'Automobil Club di Lucca, il quale, più volte negli ultimi anni, ha tirato fuori la testa per, poi, rimetterla subito dove era sempre stata, ossia nel mucchio.

Mario Pardini, benedetto già qualche tempo fa da sua eminenza Marcello Pera, è come le stelle del romanzo di Cronin, sta, cioè, a guardare in attesa di chissà cosa o di chissà chi. Presidente di Crea, azienda partecipata del comune di Lucca e, quindi, bene o male dipendente - la società - dall'amministrazione Tambellini, dovrebbe, presumibilmente, prima di scendere in campo, dimettersi dall'incarico, ma chi lo conosce almeno un po' sa che non è tipo da lasciare le cose a metà. E fa bene. La sua carica, tuttavia, scade nel 2020, a fine anno, quando i giochi, forse, ma non è detto visti i tempi, saranno fatti.

Nessuno, fino a questo momento, ha tirato fuori dal cilindro il nome di Remo Santini, perdente alle ultime consultazioni per 361 voti, attualmente in consiglio comunale dove, oltre a digerire un bel po' di fiele, guida le liste civiche all'assalto di palazzo dei Bradipi. Non sappiamo quali siano le sue intenzioni, ma ci pare abbastanza ovvio che anche lui debba, prima o poi, decidere cosa vuol fare da grande. Sarebbe, nella eventualità di una sua candidatura, la prima volta che chi ha perso si ripresenta al secondo giro, ma bisognerebbe vedere che cosa dicono gli altri, i suoi potenziali sostenitori e, a quanto pare, non tutti sarebbero disposti a sorreggerlo e a ripresentarlo.

Qualcuno ha anche citato Moreno Bruni, ex assessore della giunta Favilla, da tempo fuori dai giochi, ma sempre attento all'evolversi della situazione. Una figura già spesa in passato, sarebbe in grado di coagulare il consenso necessario a confrontarsi con i seguaci dell'immigrazione selvaggia?

La domanda, però, sorge a questo punto spontanea: chi c'è al di fuori di questi nominativi in grado di poter concorrere con qualche speranza di successo? Volti nuovi non ci sembra si profilino all'orizzonte anche perché, a nostro modesto avviso, serve un candidato di rottura, che sia disposto a metterci la faccia e che sia in grado di attirare su di sé la fiducia dei lucchesi, tutti indistintamente, in particolare perché pronto a rischiare tutto sul tavolo verde della rinascita cittadina. Ecco, Lucca ha bisogno di questo dopo dieci anni di tristezza rossa, di speranza, di fiducia, di riprendere a correre ora che, al contrario, fatica persino a camminare.

Ci colpisce, ad esempio, la situazione della Lega. Al di là di Minniti e della Maniglia, la città è priva di una base solida e diffusa, addirittura inferiore ai Cinque Palle che avevamo preso a chiamare Cinque Stelle, ma che, dopo la vergognosa abbuffata-appattumata con il Pd e la Sinistra verace e vorace, meritano nuovamente l'ironia se non, addirittura, il disprezzo.

Perché Susanna Ceccardi trascura Lucca? Perché il centrodestra, a cominciare da Fratelli d'Italia, fatica a ingranare la marcia? Nessuno ha ancora imparato niente dalla lezione di Capannori dove il candidato Bartolomei è stato silurato senza nemmeno combattere dal Menesino?

Perdonateci l'ardire, ma questi qui, intendiamo quelli a Sinistra, non guardano in faccia a nessuno e vanno avanti per la loro strada. Lucca città aperta e porto a disposizione dei continenti afroasiatici, capitale dell'accattonaggio spinto e costante gestito da una sorta di racket ben organizzato che ogni mattina piazza le risorse umane davanti ai caffè e ai locali pubblici della città. Siamo sicuri che, qualora, come sta avvenendo, gli sbarchi dovessero andare avanti a questi ritmi, rivedremo persino la Grande Tendopoli alle Tagliate.