Politica



Andrea Casali candidato sindaco del centrodestra nel 2022?

lunedì, 23 settembre 2019, 13:29

di aldo grandi

Spunta un nuovo possibile candidato a sindaco per il centrodestra a Lucca. Mentre si veleggia verso la metà del secondo mandato Tambellini, qualcosa si muove sul fronte politico cittadino. I rumors vogliono che a voler tentare l'avventura sia Andrea Casali, presidente di Scudo - istituto di studi bancari con sede a San Concordio, figlio del noto imprenditore Aldo Casali, che ha creato l'impero Esedra a Lucca. Andrea Casali, che in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere della Fondazione Banca del Monte, non sarebbe il primo a scendere in politica della sua famiglia: il figlio Augusto Casali, ventunenne, è stato infatti candidato al consiglio comunale nel 2017 per la Lega (non ha raggiunto pero' le preferenze necessarie per entrare in consiglio comunale) mentre nel marzo scorso è finito nella bufera dopo aver postato sui social la foto di tre bambini down per fare ironia sul crash che aveva mandato in tilt Facebook, Instagram e Whatsapp.

La famiglia Casali è comunque da sempre vicina al centrodestra: il capostipite Aldo, ad esempio, pur non essendosi mai candidato direttamente, ha sostenuto sempre le coalizioni alternative al centrosinistra: e ha ricoperto anche l'incarico, su nomina dell'allora giunta Favilla, di presidente del Teatro del Giglio.

Ma torniamo agli scenari politici cittadini. Complice il fatto che il 2022 (quando si riapriranno le urne per eleggere il sindaco) si avvicina a grandi passi, le manovre sono iniziate e si comincia dunque a bussare alle porte dei partiti per ottenere benedizioni piu' o meno dirette. Senza dimenticare che l'elezione del sindaco potrebbe avvenire anche prima del 2022, perchè se questo Governo giallo-rosso a Roma non dovesse durare, Tambellini sembra intenzionato poi a candidarsi direttamente al Senato.

Sarebbe lui a spuntarla su un altro che sgomita per un posto in Parlamento, il sindaco di Capannori nonché presidente della Provincia, Luca Menesini. Insomma, il quadro è in movimento. E nel centrodestra il nome di Andrea Casali come candidato sindaco si affianca ora a quelli già circolati nei mesi scorsi, come ad esempio l'imprenditore Luca Gelli, ma anche l'ex assessore Moreno Bruni, ora approdato a Fratelli d'Italia o a Mario Pardini attuale presidente di Crea.