Barsanti: "L'amministrazione chiarisca sul patrocinio a MRizzus al Foro Boario"

martedì, 3 settembre 2019, 20:04

Un patrocinio comunale per un'iniziativa che ospita un cantante rapper che esalta droga, violenza e apologia di reati, oppure un'agenzia di comunicazione privata che si appropria indebitamente dello stesso patrocinio? È ciò che chiede il consigliere di opposizione Barsanti, sia a mezzo stampa che attraverso un'interrogazione, all'amministrazione comunale.

"Il Comune di Lucca ha deciso di concedere un patrocinio a dir poco imbarazzante - chiede Barsanti attraverso una nota - oppure l'ente è stato preso in giro da un'agenzia privata di comunicazione? Questo sabato, infatti, sarebbe dovuto andare in scena il concerto di MRizzus al Foro Boario. Un evento pubblicizzato fino a ieri, poi annullato per 'un grave incidente accaduto agli attesi protagonisti'. Sulla locandina dell'evento vi era il logo comunale, e nelle due note diffuse dall'agenzia 'Palcoscenando' veniva sottolineato come l'evento fosse patrocinato. Da una telefonata fatta dal sottoscritto agli uffici competenti, tuttavia, risulta che nessun patrocinio sia mai stato concesso. Dunque delle due l'una: o mente l'agenzia di eventi, oppure il Comune mi ha fornito un'informazione non rispondente a verità".

"Per chi non lo conoscesse - continua Barsanti - il tizio invitato al Foro Boario, oramai un centro sociale gestito senza rendere conto al Comune, è un rapper brianzolo, famoso per i suoi testi in cui esalta il consumo e lo spaccio di droga, la violenza e le rapine (basta cercare su YouTube per rendersi conto del livello). "Siamo mafia"; "la mia ex è una pu**ana"; "coca dentro casa vendiamo la droga alla tua fidanzata". Sono solo alcune delle frasi che possiamo ascoltare nei testi di questa specie di 'gang', mentre nei video compaiono spesso droga e armi, con dei messaggi a livello giovanile piuttosto deprimenti. Per non farsi mancare nulla, MRizzus e un altro componente di questo gruppo sono stati arrestati in passato per rapina e aggressione, e denunciati per minacce all'inviato di Striscia Brumotti, guarda caso avvicinato proprio mentre tentava di far vedere la piazza di spaccio della stazione di Monza".

"Pretendo chiarezza su questa vicenda - conclude Barsanti - poiché, se l'agenzia 'Palcoscenando' avesse pubblicizzato l'evento come patrocinato senza aver ottenuto la concessione dello stesso, l'Amministrazione dovrebbe agire contro di essa, oltre a prendere ufficialmente le distanze dall'evento. Se, invece, scoprissimo che il Comune aveva seriamente concesso il patrocinio, saremmo di fronte ad una cosa inaccettabile e all'ennesimo episodio di gestione vergognosa da parte di questa amministrazione".