Batterio New Delhi, Marcheschi (FdI): "La giunta regionale ha fatto poco e male. Per evitare una psicosi collettiva serve subito una campagna informativa"

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:40

"La Giunta regionale ha fatto poco e male. Noi dell'Opposizione abbiamo responsabilmente atteso i doverosi passi della Giunta per far fronte alle decine di casi di infezione da batterio New Delhi. Dopo molti mesi dall'insorgere dell'emergenza, vorremmo sentire dall'Assessore Saccardi, non solo che sono state prese delle contromisure, ma che sono stati ottenuti dei risultati concreti. Ho invitato l'Assessore Saccardi a fare subito una campagna informativa rivolta alla popolazione così da evitare una psicosi collettiva. Vanno informati i pazienti ricoverati, i parenti dei pazienti, gli operatori sanitari, i fornitori dei vari presidi sanitari. Informare come si trasmette il batterio e se infetta indistintamente tutti oppure in modo particolare pazienti che presentano un quadro clinico compromesso che non risponde più al trattamento antibiotico. Si faccia chiarezza! -dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Vanno poi verificate tutte le procedure di profilassi attuate soprattutto in quegli ospedali dove si sono registrati più casi. Bisogna controllare se gli attuali protocolli sono sufficienti e se sono applicati, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato nella catena di controllo degli ospedali per la sanificazione e la prevenzione delle infezioni".