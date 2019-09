Politica



Bove non è più... pio e si incazza con Confcommercio

mercoledì, 11 settembre 2019, 20:46

L'assessore Gabriele pio Bove abbandona la sua proverbiale calma per attaccare Confcommercio all'indomani dell'assemblea che si è svolta a palazzo Sani e che aveva visto i commercianti rivoltarsi, una volta tanto, alle decisioni dell'amministrazione comunale:

In queste settimane si sono susseguiti numerosi attacchi da parte di Confcommercio Lucca al quadro conoscitivo del nuovo piano della sosta e mobilità nel centro storico, non capisco con quali finalità. L'amministrazione comunale ha spiegato più di una volta, sia pubblicamente che attraverso contatti diretti con i vertici dell'associazione di categoria e numerosi suoi iscritti, come il quadro conoscitivo pubblicato anche sul sito web del comune sia la fotografia della situazione attuale che consente di analizzare i dati e le normative in vigore. Un'ipotesi di studio prevedeva delle soluzioni che non rappresentano delle decisioni già adottate, ma solo una piattaforma che non avrebbe inficiato il processo partecipativo in corso, aperto a tutti i portatori di interesse. Il processo partecipativo ha visto chiudersi il primo passaggio con il 7 settembre e sarà riaperto in più occasioni, sia con un nuovo periodo dedicato alle osservazioni e contributi, sia attraverso incontri pubblici, in quanto si tratta di un percorso tutto da costruire e vorremmo che fosse frutto delle proposte avanzate dalla città. Ovviamente io e i miei uffici siamo sempre a disposizione per offrire spiegazioni e raccogliere anche direttamente ulteriore suggerimenti e proposte.