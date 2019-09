Politica



Civiche e partiti di centrodestra: "San Marco, segnaletica disastrosa provoca incidenti"

sabato, 28 settembre 2019, 23:38

"La giunta di centrosinistra, a metà mandato è già impegnata nelle battaglie di successione a Tambellini, mentre il sindaco è proiettato sulle sue brame di potere per altri incarichi: il risultato è che l'amministrazione sta trascurando il territorio". Lo sottolineano in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca, Lucca in Molvimento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

"Oggi vogliamo parlare della situazione disastrosa della segnaletica orizzontale a San Marco, nei pressi della chiesa e dell'ex ospedale Campo di Marte - si legge nella nota dell'opposizione -. Un'area dove ci sono moltissimi incroci a raso davvero molto pericolosi, tra cui quello fra via Pfanner e via Strocchi - tanto che nel quartiere si registrano uno o due incidenti stradali alla settimana. Così come in gran parte della circonvallazione, anche qui le strisce e i segnali di stop non sono ben visibili: questo costringe gli automobilisti a fare delle manovre ardite che spesso finiscono con sconti fra auto. Ma la tanto sbandierata politica della sicurezza stradale della giunta municipale dove è finita? Tante chiacchiere, zero impegno".

Secondo i consiglieri comunali di liste civiche e partiti di centrodestra, non viene poi fatta opportuna manutenzione al verde. "Ci sono alberi con rami pericolanti di cui è già stata trasmessa da mesi la documentazione al Comune, piante non curate che coprono la segnaletica stradale - conclude la nota dell'opposizione -. Quanto si dovrà attendere ancora per un intervento risolutivo? Possibile che un quartiere densamente popolato e transitato come quello di San Marco venga lasciato in quella situazione? Capiamo il cronico disinteresse dell'amminstrazione, ma a tutto c'è un limite".