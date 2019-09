Politica



Clima avvelenato in consiglio comunale

giovedì, 19 settembre 2019, 22:53

di eliseo biancalana

Dopo una lunga pausa estiva, sono ripresi i consigli comunali di Lucca e il clima si fa subito incandescente con scambi di accuse tra consiglieri di maggioranza e di opposizione.

A partire all'attacco è Leonardo Dinelli (PD) che critica Remo Santini (SìAmo Lucca) per aver parlato, in una precedente occasione, di "intimazioni mafiose" e gli chiede di chiedere scusa al consiglio. Immediata la replica di Santini che a sua volta rinfaccia a Dinelli alcune frasi da lui espresse in passato sul doppio ruolo di politico e giornalista del leader delle liste civiche. "È una cosa molto grave cercare di colpire una persona nel suo lavoro" ha sostenuto l'ex candidato sindaco del centrodestra che parla di "intimidazione".

Più tardi è l'intervento di Massimiliano Bindocci (M5S) a infiammare gli animi. Il consigliere pentastellato rievoca uno scontro avuto di recente con l'assessore Valentina Mercanti in commissione. L'assessore accusa il consigliere di usare toni da bar. "Non accetto più mancanze di rispetto" ha scandito Mercanti, ma Bindocci non fa marcia indietro.