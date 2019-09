Politica



Donna aggredita al parco, FdI offre assistenza legale

sabato, 14 settembre 2019, 09:58

Fratelli d'Italia di Lucca, sentito il parere degli organi direttivi, offre l'assistenza legale necessaria alla signora che il 7 settembre è stata vittima di un'aggressione al parco di Via Matteotti.

"Il fatto, risalente al 7 settembre, ha visto protagonista un uomo che, insieme alla fidanzata, ha aggredito una signora che lo aveva rimproverato per non aver raccolto le deiezioni del suo cane, venendo anche incitato dalla ragazza a colpirla con calci e pugni - spiega in una nota FdI -. L'aggressione è avvenuta nel nuovo parco di via Matteotti a Lucca: a chiamare il 113 alcuni passanti, l' intervento dei quali ha evitato il peggio alla 43enne, che ha riportato la frattura di una costola e 25 giorni di prognosi. Per il padrone del cane, 43 anni, e la sua fidanzata, 52, è scattata una denuncia per lesioni.

Alla luce dei fatti avvenuti, in un clima cittadino che ha visto negli ultimi mesi un'escalation di episodi di violenza e intolleranza, Fratelli d'Italia di Lucca, nella persona del vice commissario Marco Chiari, offre il supporto legale alla vittima di questo increscioso episodio, con la speranza che in città possa tornare presto un clima di tranquillità e sicurezza per tutti i cittadini".