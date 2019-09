Politica



Ex Manifattura, Santini: "Sempre più convinti che il Comune non sia all'altezza"

mercoledì, 4 settembre 2019, 18:00

"L'assessore Mammini, nel tentativo di deviare l'attenzione ai quesiti che abbiamo posto sulla situazione dell'ex Manifattura dopo la revoca dell'appalto e quindi lo stop ai lavori, conferma purtroppo quello che sosteniamo". Lo sottolinea l'ex candidato sindaco Remo Santini. "Il nodo centrale infatti è che non esiste una relazione che certifica nel dettaglio quali lavori sono stati svolti finora e quali no, ovvero dal 2013 ad oggi - aggiunge Santini -. Questo non è sciacallaggio mediatico, ma la realtà di un'amministrazione che su troppe partite fondamentali per il futuro della città è ferma oppure ha agito male secondo il nostro giudizio che, fino a quando saremo in democrazia, potremo continuare a esprimere. E' del tutto evidente che si è dormito parecchio e non si è vigilato come si doveva. Fossi stato sindaco, circondato da una giunta nominata in base alle competenze anzichè alle spartizioni politiche, sono sicuro che l'andamento sarebbe stato un altro".