Fantozzi litiga con Fratelli d'Italia, Bartoli al tavolo di presidenza della cena

Altri articoli in Politica

sabato, 28 settembre 2019, 23:46

Erano oltre duecento le persone che ieri sera si sono ritrovate al ristorante 'La Quercia' di Santa Maria del Giudice per partecipare alla cena di iscritti, amici e simpatizzanti di Fratelli d'Italia

sabato, 28 settembre 2019, 23:38

"La giunta di centrosinistra, a metà mandato è già impegnata nelle battaglie di successione a Tambellini, mentre il sindaco è proiettato sulle sue brame di potere per altri incarichi: il risultato è che l'amministrazione sta trascurando il territorio"

giovedì, 26 settembre 2019, 17:20

Un caso, quello del batterio New Delhi, che, esploso sul territorio dell'Asl Toscana nord ovest, ha spinto il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, ad interrogare il ministro della salute per mettere in evidenza con quali azioni il ministero intende procedere per affrontare la questione

giovedì, 26 settembre 2019, 17:05

Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra e il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, a margine dalla commissione controllo e garanzia riunita questa mattina alla presenza dei vertici dell'azienda

giovedì, 26 settembre 2019, 11:28

A parlare così è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, preoccupato per la piega che stanno prendendo i rapporti tra lavoratori della sanità e Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest in particolare per quanto riguarda le carenze di personale infermieristico

giovedì, 26 settembre 2019, 09:44

Una protesta silenziosa ma di impatto, quella che CasaPound ha messo in scena contro la decisione di procura e comune di installare le reti in alcuni punti della passeggiata delle Mura. Quattro striscioni in quattro punti diversi per unirsi al coro dei lucchesi, nella stragrande maggioranza contrari al provvedimento