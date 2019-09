Politica



Fiume italiana, CasaPound celebra i 100 anni dell'impresa di D'Annunzio

martedì, 10 settembre 2019, 11:42

Una conferenza per celebrare i cento anni dell'impresa di Fiume. È passato un secolo da quel 12 settembre in cui il poeta soldato, assieme ai suoi legionari, partì da Ronchi per fare trionfalmente ingresso nella città sul golfo del Carnaro. CasaPound ricorda l'impresa con una conferenza e una video proiezione presso la sede di via Michele Rosi.

"L'impresa di Fiume compie cento anni - si legge nella nota di CasaPound Lucca - e noi abbiamo deciso di ricordarla e di celebrarla. Lo faremo con una conferenza-dibattito che ripercorrerà la storia d'Italia dopo la Grande Guerra e lo scenario che portò alla rivendicazione della città adriatica, a maggioranza italiana e dove si reclamava l'annessione all'Italia".

"Parleremo del ruolo centrale di Gabriele d'Annunzio, il Comandante dei legionari che arrivò a proclamare la Reggenza del Carnaro e a promulgare la Carta del Carnaro, una costituzione avanzata e immaginifica. Fiume divenne la meta dello spirito ribelle e patriottico uscito dalle trincee della prima guerra mondiale, represso poi da chi, ieri come oggi, non merita di governare il popolo italiano".

"Un'esperienza, quella della Reggenza del Carnaro, che per l'alto valore eroico, politico e culturale, si pone in netto contrasto con l'attuale momento storico, in cui politica significa mediocrità al potere, servilismo nei confronti dei poteri sovranazionali e svendita della patria agli stranieri. Ricordare Fiume significa ricordare la parte migliore della nostra storia e del nostro popolo. L'appuntamento è per giovedì 12 settembre alle ore 21:00 in via Michele Rosi 76".