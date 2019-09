Politica



Fridays for Future, Bindocci (M5S): "Tempo di concretezza"

lunedì, 23 settembre 2019, 15:13

"Fridays for Future, venerdì il comune sia presente, e sopratutto facciamo qualcosa di concreto" scrive il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S).



"Nel consiglio comunale di giovedì scorso - scrive il consigliere pentastellato - ho chiesto, in perfetta solitudine, alla amministrazione ed alla presidenza del consiglio comunale che si mantenga un rapporto con l'iniziativa Fridays for Future che anche venerdì prossimo registrerà un'altra iniziativa importante anche a Lucca. L'impegno dimostrato con il consiglio comunale straordinario, e con gli incontri fatti in commissione e con la presidenza non ha però prodotto ad oggi niente di concreto. A oggi ci sono ancora da portare in consiglio un paio di mozioni sull'utilizzo della plastica (plastic free), ma mancano i dati e gli studi su cosa si può fare concretamente come comune per ridurre il riscaldamento globale, come avevano chiesto gli attivisti. Il monito che ho fatto è di continuare questa battaglia con coerenza, senza fare selfie pro socia ai cortei e poi scordarsi il tema, oppure partecipare solo per metterci il cappello, confido sia raccolto dalla presidenza del consiglio, in quanto sull'argomento ci fu un lavoro consiliare unanime e purtroppo non delibere di giunta".

"La amministrazione deve invece mostrare coerenza con le scelte fatte dal consiglio iniziando con una seria collaborazione con gli attivisti e sopratutto adottando atti concreti, per esempio smettere di costruire sul verde, come si progetta a San Concordio, a Sorbano, con gli assi viari e non solo, e sopratutto iniziare un serio ragionamento sia pure nel piccolo sul riscaldamento globale. Altrimenti è solo propaganda" conclude Bindocci.