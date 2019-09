Politica



Il centrodestra: "Commissione controllo e garanzia su appalto Sistema Ambiente"

lunedì, 16 settembre 2019, 15:20

"Abbiamo chiesto la convocazione di una commissione controllo e garanzia per far luce sull'appalto di Sistema Ambiente da 600 mila euro". Lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri comunali di centrodestra, che da tempo stanno chiedendo chiarezza sul bando di gara per la fornitura a noleggio a lungo termine di due spazzatrici per oltre 600 mila euro che ha visto la partecipazione di una sola ditta che poi si è aggiudicata l'appalto. "Auspichiamo - aggiungono gli esponenti dell'opposizione - che in questa sede siano schiarite le nubi e l'assessore Raspini insieme a Sistema Ambiente dia risposta in merito alla scarsa partecipazione alla gara: se sia o meno dovuta alla presenza nel bando di caratteristiche tecniche talmente stringenti, che solo l'unica azienda partecipante poteva avere. Così come aspettiamo un chiarimento da parte dell'azienda sul fatto che il delegato dell'unica ditta partecipante, presente come da verbale all'apertura della gara, abbia o meno rapporti di parentela stretti con un ex collega del responsabile del procedimento. Il palazzo di vetro tanto decantato da Tambellini in questi anni - conclude la nota dei gruppi consiliari - apra realmente le sue porte alla trasparenza".