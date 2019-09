Politica



Il centrodestra: "Silenzio assordante sui dubbi per l'appalto da 600mila euro a Sistema Ambiente"

lunedì, 9 settembre 2019, 16:31

"Silenzio assordante sull'appalto da 600 mila euro di Sistema Ambiente". Il centrodestra torna a chiedere chiarezza all'amministrazione Tambellini, in particolare all'assessore Raspini e a Sistema Ambiente stessa, sul bando di gara per la fornitura a noleggio a lungo termine di due spazzatrici per oltre 600 mila euro, che ha visto la partecipazione di una sola ditta che poi si è aggiudicata l'appalto. "Nessuna risposta - commentano i consiglieri comunali di opposizione - è stata data alle nostre domande pubblicate dai mass media un mese fa, in merito al fatto se la scarsa partecipazione alla gara fosse o meno dovuta alla presenza nel bando di caratteristiche tecniche talmente stringenti, che solo l'unica azienda partecipante poteva avere. Così come ancora non è arrivata risposta se risultava che il delegato dell'unica ditta partecipante, presente come da verbale all'apertura della gara, abbia o meno rapporti di parentela stretti con un ex collega del responsabile del procedimento". "Vogliamo andare fino in fondo a questa vicenda e annunciamo fin da subito - concludono i consiglieri comunali di centrodestra - che chiederemo come primo atto la convocazione della commissione controllo e garanzia per far luce su questo appalto nell'interesse di tutta la collettività lucchese. Sistema ambiente è infatti un azienda a maggioranza pubblica e svolge per conto dell'amministrazione comunale il servizio di igiene urbana su tutto il territorio del comune di Lucca".