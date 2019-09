Politica



Il centrodestra: "Sosta e mobilità, il Comune nasconde gli atti sul nuovo contestato piano"

sabato, 7 settembre 2019, 20:26

"Sosta e mobilità, il piano oscuro del Comune". Vanno all'attacco i consiglieri comunali di centrodestra in merito al progetto che rivoluzionerà i parcheggi e i transiti soprattutto all'interno, ma anche all'esterno delle Mura.

"Sul nuovo piano attuativo l'amministrazione ha già commesso una doppia carognata: se si andrà avanti di questo passo, c'è da preoccuparsi seriamente. Innanzitutto la giunta ha pensato bene di affidare la gestione dello studio del piano ad una società esterna senza mai organizzare durante questo percorso degli incontri con le commissioni preposte per aggiornare i consiglieri comunali di quanto di volta in volta veniva prodotto - si legge in una nota -. Faremo le barricate, visto che sicuramente l'amministrazione penserà di portare il documento già pronto e confezionato per l'approvazione in consiglio, mentre la minoranza è stata tenuta all'oscuro durante tutta la gestazione. Ancora più grave è che si tenti di ingannare i cittadini: il cosiddetto processo partecipativo, solo di facciata, è infatti iniziato il 4 luglio con un incontro pubblico in cui sono stati presentati solo i dati relativi al quadro conoscitivo dell'attuale regolamentazione, senza anticipazioni su ciò che si voleva fare, mentre il documento apparso sul sito del Comune, consultabile per presentare le osservazioni, è stato pubblicato solo in parte, ovvero fino a pagina 33, omettendo le 16 pagine finali in cui si parla dei provvedimenti più importanti nell'ambito del piano, ovvero l'attivazione di due nuovi varchi agli ingressi di Porta S.Maria e Porta S.Anna".

Un atteggiamento, quello di nascondere alcune parti del piano, che di fatto ha depotenziato la fase delle osservazioni e che partiti e liste civiche di centrodestra definiscono vergognoso. "L'ennesima riprova di come Tambellini e la sua giunta vogliano fare le cose di nascosto - prosegue la nota - un modus operandi ormai consueto anche per altri questioni, ma stavolta si è superato il limite. Non solo si apre la discussione e il periodo delle osservazioni in piena estate, ma addirittura tenendo coperti i passaggi clou, emersi a quanto pare grazie ad una misteriosa talpa in Comune, che testimonia fra l'altro come la maggioranza di centrosinistra sia divisa sul provvedimento".

"Per fare chiarezza sull'iter - concludono i consiglieri - chiederemo la convocazione di un'apposita commissione, preoccupati per la protesta che sta montando in città rispetto a provvedimenti che rivoluzionerebbero sosta e traffico, provocando (secondo quanto emerge da documenti però a noi mai presentati) un altro duro colpo all'accessibilità del centro storico".