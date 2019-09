Incontro fra Comune, Soprintendenza, Lucca Crea e Summer Festival: clima da pappa e ciccia

Altri articoli in Politica

giovedì, 19 settembre 2019, 12:36

"Il comune non fornisce gli atti sull'agibilità e la rispondenza sismica e statica degli edifici adibiti a pubblico spettacolo". A denunciarlo è il consigliere Fabio Barsanti, che dichiara di essere in attesa dei documenti sul Teatro del Giglio e altri edifici da due mesi, "in palese violazione del Regolamento del...

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:29

Il consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) attacca la maggioranza di centrosinistra che guida il comune di Lucca e denuncia "una mancanza di cultura della partecipazione ed una paura del confronto sconcertante"

mercoledì, 18 settembre 2019, 14:23

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti alla carica: "Dai dati Aci/Istat Lucca seconda in Toscana per numero sinistri"

martedì, 17 settembre 2019, 20:57

“Un nome che sappia trovare un consenso unitario, sostenuto da un programma innovativo, vivo e concreto, e da una rete allargata, che tenga insieme tutte le anime del centrosinistra”: candidato presidente della Regione Toscana per il centrosinistra, ecco l'identikit tracciato dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini

martedì, 17 settembre 2019, 16:35

L'ondata di repressione nei confronti delle idee non allineate ha colpito anche a Lucca, dove Barsanti siede a Palazzo Santini grazie a tremila voti di cittadini lucchesi

martedì, 17 settembre 2019, 15:42

A lanciare la proposta è Remo Santini, ex candidato sindaco di liste civiche e partiti di centrodestra e attuale capogruppo di SìAmoLucca in consiglio comunale