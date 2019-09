Politica



La bizza della Cavallerizza: e ora qualcuno spieghi come sono andate le cose

lunedì, 9 settembre 2019, 10:08

Dopo la vittoria del centrodestra, nella tornata elettorale tenutasi in città nella tarda primavera dell’anno 2007, venne eletto sindaco dell’Urbe e del contado il professor Mauro Favilla, che di seguito nominò gli assessori, alcuni dei quali di sua specifica fiducia.

Iniziò di seguito la sua azione amministrativa, in verità almeno in principio un po’ balbettante, in dipendenza forse dai personalismi emergenti in quella coalizione non troppo coesa, che venne chiamata a sostenere il sindaco e la sua giunta.

Il professor Mauro Favilla, politico di qualità, in forza della collaudata militanza democristiana, sistemò nel breve i vecchi amici, con incarichi non proprio trascurabili.

Per il Sindaco non restava a quel punto, che rafforzare adeguatamente la Giunta con un elemento d’azione, capace di promuovere quei progetti di cui la città, dopo anni d’incertezza aveva assoluto bisogno, per tal causa chiamò al suo fianco un geometra di provata bravura.

A questo elemento di grande esperienza, ci pare di ricordare furono affidate significative deleghe, tra cui la Mobilità Urbana, i Grandi Progetti e il PIUSS.

Noi per ora, è proprio su uno dei Progetti PIUSS, che intendiamo soffermarci, per meglio capire come siano stati svolti certi intrigati iter burocratici, che pare abbiano coinvolto in più occasioni, anche la Giunta guidata dal Professor Alessandro Tambellini.

A nostro avviso l’intero PIUSS sembrerebbe riconducibile, in relazione alle risorse del territorio utilizzate, al monitoraggio degli effetti, alla fattibilità economico finanziaria, agli impegni giuridicamente vincolanti, che dovranno essere assunti dai soggetti privati, ad un Piano Complesso d’Intervento, che doveva essere approvato in Variante al Piano Strutturale, in sede di Valutazione Integrata, con le modalità previste dalla legge RT n. 1/2005.

Bypassando con benevolenza l’evenienza suddetta, andiamo a prendere in esame il progetto definitivo relativo al Centro di Accoglienza Turistica, approvato dalla Giunta del Professor Mauro Favilla, nell’adunanza del 19 febbraio 2010 con Delibera n. 71.

Stupisce non poco la mancata presenza in Sede, del Geometradi cui sopra assessore del ramo, proprio in funzione dell’impiego assegnatogli dal sindaco, Professor Mauro Favilla.

Questa costruzione di proprietà della Pubblica Amministrazione, risalente ad epoca remota, quindi assoggettata alla diretta tutela della Soprintendenza ai Monumenti, per cui l’intervento massimo ammissibile per tale opera, in relazione allo storico valore, risulta essere il Restauro Conservativo, autorizzabile nei termini previsti dal Titolo I del D.Lgs n. 42/2004.

Il Regolamento Urbanistico vigente al momento, disciplinò l’area in parola attraverso l’articolo n. 91, mediante il rispetto tassativo del Master Plan delle Mura Urbane, che trovava rispondenza nella tavola CS6 e ai Piani Attuativi, che saranno approvati in conformità di essa e delle presenti norme.

L’articolo n. 92 prevede, per l’attuazione del suddetto Master Plan, che le opere da eseguire possano venire attuate pure con interventi diretti, nel caso specifico però, trattandosi di un contesto storico di particolare rilevanza, l’aver voluto procedere in assenza di uno specifico Piano di Recupero, ragionevolmente ci sembra una impropria forzatura, che ha condotto a contrastanti risultati.

La tavola CS6 della cartografia del Centro Storico, evidenzia tra l’altro proprio gli spazi verdi e lastricati ubicati attorno alla costruzione dell’ex Cavallerizza, in osservanza del Master Plan citato poco prima.

A riguardo del progetto, costato alla cittadinanza più di 132.000 euro, si rileva:

1) che non si nota dagli elaborati grafici l’origine delle tramezzature interne;

2) che si nota viceversa la costruzione di solai, quindi un aumento di superficie utile, intervento tassativamente non previsto nella categoria del Restauro Conservativo;

3) che le superfetazioni poste sul fronte nord avrebbero dovuto essere rimosse, in osservanza da quanto previsto sull’elaborato grafico prescrittivo - CS6;

4) che l’area a verde antistante la ex Cavallerizza, in dipendenza del precitato elaborato grafico, avrebbe dovuto essere in larga parte lastricata;

5) che il PIUSS per quanto risaputo, non ha seguito l’iter di approvazione previsto per i Piani Attuativi, per cui, in virtù di quanto è possibile verificare, potrebbero venire a mancare i presupposti prescritti proprio dall’articolo n. 91, compreso nelle Norme Tecniche di riferimento.

Alla luce di questi riscontri non ci resta comprensibile, la metodologia usata, mediante la quale l’Architetto Mauro Di Bugno, nella qualità di Coordinatore Generale e Referente PIUSS, abbia potuto esprimere nel complessivo merito del Progetto ex Cavallerizza, la regolarità tecnica.

Tantomeno comprendiamo il Professor Mauro Favilla e la sua Giunta, non supportata nell’occasione dall’Assessore di riferimento, nel dare il placet all’onerosa riqualificazione dell’ex Cavallerizza per un importo di poco superiore a 3,2 milioni di euro, sulla base di incerti elementi, qui sopra riportati.

Negli anni successivi, il Professor Alessandro Tambellini e la sua Giunta, vincitore anche della successiva tornata elettorale, presero a cuore la questione, chiariti gli aspetti di carattere procedurale, con il supporto degli Uffici Preposti, guidati dall’Ingegnera Antonella Giannini, dette il via, sulla base anche dei finanziamenti ricevuti dalla Comunità Europea, ai lavori di rigenerazione urbana o giù di lì, del manufatto in discussione.

Da quanto riscontrato, pare emergere una critica situazione di carattere autorizzativo, che a nostro sindacabile giudizio, potrebbe evidenziare incrinature pure negli aspetti successivi, riguardanti bandi di gara, dichiarazione del vincitore, contratto, liquidazione degli stati d’avanzamento delle opere eseguite ed ogni altro Atto correlato all’appalto.

Recentemente l’Assessora all’Edilizia Privata e alla Programmazione Urbanistica Serena Mammini, ci ha fatto sapere con gran spolvero, che la Giunta del Professor Tambellini ha approvato le opere di sistemazione esterna dell’ex Cavallerizza.

Quelle opere però furono già previste dal progetto dell’Archistar Professor Hans Kollhoff, mediante l’inerbimento di quell’area di pertinenza, difformemente tuttavia da quanto previsto dal Master Plan, quindi dall’elaborato cartografico CS6, facente parte integrante del Regolamento Urbanistico.

La circostanza che ci lascia sbigottiti, è che le opere del progetto relative alle sistemazioni pertinenziali, di cui l’Assessora Serena Mammini, ci parlò e si fece vanto, non furono comprese nell’appalto originario pari, come già detto alla spesa di 3,2 milioni di euro, senza che fino ad oggi, per quanto sembra, nessuno abbia trovato niente da eccepire.

Il fatto che ci fa rimanere ancor più perplessi, è che in mancanza dell’ulteriore approvazione di spesa, volta a realizzare le sopra citate opere, di un progetto già costoso, il complesso immobiliare in questione, sarebbe rimasto incompiuto, a causa di una grossolana svista.

Confrontando il Progetto Assessora Serena Mammini, con la tavola grafica Master Plan - CS6, tutt’oggi persistono tra questi due elaborati significative differenze, intenzionalmente tese a sanare lo stato di fatto di Piazzale Giuseppe Verdi, in contrasto tuttavia, con le prescrizioni di cui alla più volte citata Carta Urbanistica - Master Plan, senza che fino ad oggi, anche in questo caso nessuno abbia segnalato le differenze citate.

Vale la pena rimarcare ancora, circa i lavori di che trattasi, l’imbarazzante assenza almeno di uno straccio di Piano Attuativo.

La faccenda nel suo complesso porta a pensare, che i responsabili dell’attuale Amministrazione Comunale, gli Uffici chiamati a predisporre gli Atti per quest’ultima approvazione, non si siano interessati delle carenze evidenziate, proprio in ragione di quanto nel merito già operato.

Non ci pare neppure, che l’azione avviata dall’Assessora Serena Mammini, risulti adatta a ripristinare la regolarità tecnica dettata dall’elaborato cartografico CS6, facente parte integrante dell’attuale Regolamento Urbanistico.

Resta a questo punto da capire, le motivazioni che hanno condotto l’Amministrazione guidata dal Professor Alessandro Tambellini a conclusioni differenti.

In aggiunta a quanto detto, ci pare giusto confrontare a questo punto alcune similitudini tra il recupero delle Officine Lazzi e quello di che trattasi.

In relazione a questa ultima circostanza, è risaputo che dopo il lungo iter finalizzato al rilascio del Permesso per Costruire, furono sospesi i lavori a causa dell’inquinamento del suolo.

Detta problematica risultò derivante dallo sversamento in superficie di sostanze inquinanti, durante il periodo di esercizio dell’attività svolta, che riguardava il rifornimento e la manutenzione delle vetture, di cui la Società era proprietaria.

Il fabbricato ex Cavallerizza fu deputato, all’incirca fino all’inizio degli anni novanta, alla medesima attività da parte del CLAP (Consorzio Lucchese Autoservizi Pubblici), ove impropriamente si svolse “l’impiego” di carrozzeria e officina, finalizzate alle medesime manutenzioni.

Nel periodo i bus di proprietà della Municipalizzata dovettero essere riforniti con il medesimo tipo di carburante, i motori e le carrozzerie ragionevolmente riparati in sede, attraverso l’uso di elementi di un certo rischio, quali: oli, vernici, gasolio e magari altro ancora, oltre a quelli di carattere urbano, in ragione del personale impegnato nell’esercizio.

Ciò detto, non risultandoci alcun tipo di bonifica della zona su descritta, tenuto conto che in prossimità è pure posizionato, non sappiamo se ancora in uso, un pozzo sussidiario del civico acquedotto, collegato con la rete idrica dell’abitato di Sant’Anna, siamo dunque interessati a conoscere, in ragione di quanto riferito, se la porzione dell’ex Prato del Marchese, compresa tra il paramento delle Mura Urbane e il vecchio ospedale Galli Tassi, sia oggi libera da inquinamento potenzialmente dipendente dalle tematiche espresse in precedenza.

A riguardo della Municipalizzata CLAP, dobbiamo a questo punto formalizzare un ulteriore inciso, che riguarda il vecchio deposito dei bus, che fu ubicato in un area inframmezzata tra il Cimitero Urbano e il Campo Scuola del CONI, ove abitudinariamente sostarono almeno un centinaio di mezzi.

Per quanto riferitoci, in quel luogo fu posizionata nel sottosuolo una grossa cisterna per il deposito del gasolio, a causa dell’usura del tempo, pare che quella vasca venne danneggiata, di conseguenza ci fu un importante sversamento del liquido nel sottosuolo, realizzando in questo modo un probabile danno alla vulnerabilità degli acquiferi, che nella zona risulta essere molto elevata.

Sappiamo che nella contigua porzione di quel terreno, compresa tra il deposito bus, il Cimitero Urbano, il paramento esterno dell’antistante argine del fiume e il Campo scuola CONI, una volta c’era una discarica abusiva a cielo aperto, dove chiunque buttava ciò che voleva, tanto che di giorno da quel luogo salivano fumi maleodoranti e di notte si accendevano fuochi, dovuti all’autocombustione.

Anni dopo la zona fu occupata in parte dalla etnia Rom, che vi posizionò le proprie carrozze, quel sito è tutt’oggi abitato dalla medesima gente, che trascura probabilmente per mera ignoranza, la probabile pericolosità dell’area, dipendente dagli eventi del passato.

Proprio in quel posto, in anni più recenti, la Giunta Comunale pensò di costruire in sito un villaggio per quel gruppo etnico, dotato di giusti servizi, se non ricordiamo male pure da un campo da calcio; idea poi abbandonata, per motivi non percepiti, ma è ragionevole pensare che qualcuno conoscesse le problematiche di quel posto.

Pure in questa parte, per le ragioni enunciate, si è prodotto un rilevante danno alla vulnerabilità degli acquiferi, che nella zona è parimente molto elevata, nonché alle molteplici specie della fauna selvatica, che popolano il sottobosco contiguo all’asta fluviale.

Negli anni si sono avvicendati alla guida del Comune, una sequela di Amministratori di qualità, che tra l’altro incaricarono fior di Architetti, tra i quali spiccarono prestigiosiMaestri di Mestiere, per redigere i Piani Regolatori della Città, mai nessuno però si prese la briga di studiare interventi tesi al risanamento del quel contesto agreste, così ingiustamente deturpato.

La zona d’interesse essendo ubicata in prossimità dell’asta del Fiume Serchio, che è da sempre la risorsa idrica indispensabile per la vita della nostra Città, avrebbe dovuto essere tutelata nell’interesse generale, evenienza di cui i responsabili politici di ogni tempo hanno purtroppo trascurato.

Questa spinosa questione, arriva ai giorni nostri con tutto il suo pesante fardello; è per tal causa che andiamo a chiedere al Professor Tambellini, Sindaco di Lucca, alla Dottoressa Mammini, Assessore all’Urbanistica, al Dottor Raspini, Assessore all’Ambiente, all’Architetto Di Bugno, Dirigente del Settore Ambiente e all’Ingegnera Giannini, Dirigente di punta dell’Amministrazione, quali siano le azioni che intenderanno assumere per risolvere la faccenda segnalata, a tutela e salvaguardia dell’intera comunità lucchese.

Non si capisce la ragione per la quale, le arrugginite bocche da fuoco della destra comunale di opposizione, circa le scottanti tematiche anche già rubricate, tese a mettere in evidenza le carenze di questa balbettante Giunta Comunale, non abbia ancora assunto la posizione che gli spetta, schiodandosi dalle rispettive poltrone.

Restiamo in attesa di chiarimenti da parte di chi di dovere, finalizzati a districare nel suo complesso questa ingarbugliata matassa.