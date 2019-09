Politica



L'amministrazione nega abusi edilizi nelle scuole. Caccia alla "talpa"

martedì, 10 settembre 2019, 12:59

di eliseo biancalana

Nessun abuso edilizio nelle scuole lucchesi. È quanto emerso stamani nella seduta della commissione consiliare controllo e garanzia convocata con all'ordine del giorno "Chiarimenti sulle notizie apparse su organi di stampa in merito a presunti abusi edilizi nelle scuole di competenza comunale". La seduta era stata richiesta dal presidente Remo Santini a seguito di alcuni articoli apparsi su "La Gazzetta di Lucca".

"È una convocazione forse un po' impropria" ha detto a inizio seduta il presidente Santini (SìAmo Lucca), poiché all'oggetto della commissione non c'è "un argomento che ha visto passaggi all'interno dell'amministrazione" ma quanto scritto in alcuni articoli de La Gazzetta di Lucca. Il presidente ha però detto di aver convocato la seduta perché "allarmato" dal loro contenuto. Il consigliere Pilade Ciardetti (Sinistra con) ha espresso "perplessità" sul fatto che sia stata convocata una commissione su tali articoli, di cui ha criticato pure lo stile di scrittura. Santini ha comunque sostenuto che è anche "nell'interesse dell'amministrazione comunale" chiarire la questione. L'assessore Celestino Marchini ha obiettato che l'ordine del giorno della commissione è "fuori dall'oggetto dell'istituzione". "Molto scandalistico questo giornale qui – ha poi attaccato l'assessore –. Se veramente ha qualcosa perché Aldo Grandi (il direttore de La Gazzetta di Lucca nda) non va alla procura?"

Entrando nel merito dell'ordine del giorno, Marchini ha detto, sempre con riferimento ai sopramenzionati articoli, che "le cose non stanno proprio così come stanno sul giornale". L'assessore ha spiegato che dal 2017 il comune sta realizzando dei fascicoli per ogni scuola, con dentro tutta la documentazione relativa. "È un'opera meritoria – ha sostenuto Marchini –. Un domani che vanno in pensione i veterani resta la storia". Il processo di creazione dei fascicoli informatici è citato nel "carteggio" tra dipendenti comunali, risalente al novembre 2017, da cui sono scaturiti gli articoli pubblicati sulla Gazzetta di Lucca. In commissione è stata data ai consiglieri copia dello scambio di mail.

Sul contenuto delle mail è intervenuta la dirigente Antonella Giannini, che ha esordito criticando con parole dure gli articoli di giornale, parlando anche di "incompetenza" e "illazioni". La dirigente ha spiegato che nell'opera di digitalizzazione dei documenti delle scuole avvennero degli errori che hanno costretto i dipendenti comunali a mettere a posto i disegni, verificando che le misure degli edifici fossero riportate in ordine. Proprio quegli errori sarebbero gli "abusi" da eliminare a cui si riferisce lo scambio di mail. "Non è un abuso edilizio, è solo un errore grafico" ha spiegato il geometra Marco Acampora, uno dei dipendenti del comune protagonista dello scambio di mail finito sulla stampa.

È intervenuto anche il consigliere Marco Martinelli (Forza Italia) che ha chiesto che sia fatta luce su come lo scambio di mail interne al comune sia finito sulla Gazzetta. La dirigente Giannini ha reso noto di aver mandato su questa vicenda una lettera al sindaco e agli assessori. "Ci auguriamo sia fatta luce il prima possibile" ha detto. "Non si può dare discredito ai dipendenti comunali come è stato fatto" ha commentato Marchini. Martinelli ha pure ricordato che il gruppo consiliare di Forza Italia nel 2017 chiese che venissero fatte delle ispezioni nelle scuole a seguito di alcune segnalazioni arrivate da qualche genitore. A quanto riferito dal capogruppo, durante i sopralluoghi eseguiti dalle commissioni consiliari cultura e lavori pubblici, presente anche la consigliera azzurra Simona Testaferrata, "non sono stati mai levati problemi sulla staticità delle scuole".