Politica



Lucca: oltre duecento alla cena provinciale di Fratelli d'Italia

sabato, 28 settembre 2019, 23:46

Erano oltre duecento le persone che ieri sera si sono ritrovate al ristorante 'La Quercia' di Santa Maria del Giudice per partecipare alla cena di iscritti, amici e simpatizzanti di Fratelli d'Italia.

Presenti l'Onorevole Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati, l'Onorevole Riccardo Zucconi, Deputato FdI, Patrizio La Pietra, Senatore FdI e il Vice Commissario di Lucca Marco Chiari e vari amministratori di Fratelli d'Italia .

La serata è iniziata con un sentito applauso di ringraziamento sia per l'ottimo lavoro svolto dal Commissario provinciale del Partito Paolo Marcheschi, che ha contribuito a incrementare il partito in collaborazione con i Vice commissario sia al co-organizzatore della serata Marco Chiari.

Una serata in cui è stato forte il messaggio lanciato dagli esponenti di partito, che hanno sottolineato quanto, in questi ultimi mesi sia cresciuto in modo esponenziale il consenso verso Fratelli d'Italia, un partito che ha visto negli anni una crescita lenta e costante e proprio per questo ben radicata sul territorio – afferma l'On. Rampelli. Chi crede nei valori di FdI – prosegue – crede in una nazione libera e sovrana, che lotta per la sua indipendenza e mai si inchinerà alla volontà di altri partiti, né Stati. Noi non facciamo inciuci: la gente ha fiducia in noi proprio perchè non è mai stata tradita.

La campagna elettorale verso regionali e amministrative 2020 è ormai iniziata - affermano i parlamentari Zucconi e La Pietra - e siamo pronti per dire la nostra. Sono già molti i comuni toscani a guida FdI e abbiamo dimostrato da tempo di avere persone competenti e di alto spessore politico, adesso è arrivato il momento di puntare in alto e strappare finalmente la regione al centrosinistra.

I Parlamentari presenti e in particolar modo l' On Zucconi - eletto nel collegio della Provincia di Lucca - hanno poi ribadito di essere pienamente a disposizione per le necessità del territorio e dei cittadini.

Un sentito ringraziamento è andato infine a tutti gli amministratori, dirigenti, iscritti, amici e simpatizzanti che ogni giorno danno il loro piccolo grande contributo, grazie al quale oggi possiamo dire di aver superato la soglia nazionale dell'8%.