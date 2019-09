Politica



Marcheschi (FdI): "Batterio New Delhi, casi anche in Lucchesia?"

martedì, 24 settembre 2019, 10:10

Il consigliere Paolo Marcheschi (Fdi), in collaborazione con il vice commissario Fdi a Lucca Vittorio Fantozzi, ha presentato l'atto dopo i tanti casi infetti e decessi sospetti registrati in Toscana.



"Ho presentato un'interrogazione alla giunta regionale, all'assessorato alla sanità, per sapere se sono stati segnalati casi infetti da batterio New Delhi anche all'ospedale di Barga, in Lucchesia, in quali reparti si sono verificati e con quali profilassi sono stati trattati". Lo annunciano il consigliere regionale Marcheschi e il commissario Fdi di Lucca, in collaborazione con il vice commissario Vittorio Fantozzi e Marina Staccioli, coordinatore regionale dipartimenti tematici di Fratelli d'Italia.



"All'ospedale di Barga - concludono - sono spesso ricoverati lungodegenti che, come già accaduto in altri presidi sanitari della regione, possono essere entrati in contatto ed essere stati infettati da questo batterio proprio nelle strutture ospedaliere. Un batterio che i normali antibiotici non riescono al momento a debellare. Secondo gli ultimi dati, si sono registrati 32 decessi sospetti in Toscana, 90 persone infette e circa 550 portatori asintomatici. Il batterio ha colpito in particolar modo l'Asl nord-ovest dove si registrano il maggior numero di casi".